Фрэнк Вогель стал главным тренером клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»
ТАСС, 14 мая. Американец Фрэнк Вогель официально возглавил клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает
ТАСС, 14 мая. Американец Фрэнк Вогель официально возглавил клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает
Вогель подписал соглашение сроком на три года. Детали контракта не разглашаются. Ранее отмечалось, что в тренерский штаб войдет чемпион НБА, 10-кратный участник Матчей звезд Джейсон Кидд, который ранее возглавлял «Бруклин» и «Милуоки».
45-летний Вогель стал 23-м главным тренером в истории «Лос-Анджелес Лейкерс». В качестве наставника он ранее работал в «Индиане» (2011−2016) и «Орландо» (2016−2018). Его высшим достижением является выход в полуфинал
«Я очень рад этой возможности присоединиться к “Лейкерс”, которыми давно восхищался, — сказал Фогель. — С нетерпением жду начала работы. Хочу привнести свое стратегическое видение в команду».
«Лейкерс» с 2016 года тренировал Люк Уолтон. В прошедшем регулярном чемпионате команда заняла 10-е место в таблице Западной конференции и не вышла в