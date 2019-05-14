Фрэнк Вогель стал главным тренером клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»

Источник: AP 2019

Вогель подписал соглашение сроком на три года. Детали контракта не разглашаются. Ранее отмечалось, что в тренерский штаб войдет чемпион НБА, 10-кратный участник Матчей звезд Джейсон Кидд, который ранее возглавлял «Бруклин» и «Милуоки».

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45-летний Вогель стал 23-м главным тренером в истории «Лос-Анджелес Лейкерс». В качестве наставника он ранее работал в «Индиане» (2011−2016) и «Орландо» (2016−2018). Его высшим достижением является выход в полуфинал плей-офф с «Индианой» в двух сезонах подряд (2012/13, 2013/14).

«Я очень рад этой возможности присоединиться к “Лейкерс”, которыми давно восхищался, — сказал Фогель. — С нетерпением жду начала работы. Хочу привнести свое стратегическое видение в команду».