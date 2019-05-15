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15 мая, источник: ТАСС

«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» в матче полуфинала плей-офф НБА

ТАСС, 15 мая. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» дома обыграл «Портленд» в первом матче полуфинальной серии плей-офф. Встреча завершилась со счетом 116:94.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, набравший 36 очков. Также в его активе шесть подборов и семь передач. Дабл-дабл оформил форвард команды Дрэймонд Грин. Он сделал 10 подборов и набрал 12 очков, добавив к этому пять передач, два перехвата и три блокшота.

В составе «Портленда» больше всех очков набрал Дэмиан Лиллард — 19. Защитник также совершил четыре подбора и отдал шесть передач.

«Голден Стэйт» повел в серии со счетом 1−0. Следующая встреча состоится в ночь на 17 мая в Окленде.

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