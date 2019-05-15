«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» в матче полуфинала плей-офф НБА

Самым результативным игроком стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, набравший 36 очков. Также в его активе шесть подборов и семь передач. Дабл-дабл оформил форвард команды Дрэймонд Грин. Он сделал 10 подборов и набрал 12 очков, добавив к этому пять передач, два перехвата и три блокшота.