«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» в матче полуфинала плей-офф НБА
ТАСС, 15 мая. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» дома обыграл «Портленд» в первом матче полуфинальной серии
ТАСС, 15 мая. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» дома обыграл «Портленд» в первом матче полуфинальной серии
Самым результативным игроком стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, набравший 36 очков. Также в его активе шесть подборов и семь передач.
В составе «Портленда» больше всех очков набрал Дэмиан Лиллард — 19. Защитник также совершил четыре подбора и отдал шесть передач.
«Голден Стэйт» повел в серии со счетом 1−0. Следующая встреча состоится в ночь на 17 мая в Окленде.