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15 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Нью-Орлеан» получил право первого выбора на драфте НБА 2019 года

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Клуб «Нью-Орлеан Пеликанс» получил право первым выбирать игроков на драфте НБА 2019 года, сообщается на официальном сайте ассоциации.

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Источник: AP 2019

Лотерея драфта прошла в Чикаго во вторник. Результаты лотереи выглядят следующим образом:

1. «Нью-Орлеан»,

2. «Мемфис»,

3. «Нью-Йорк»,

4. «Лос-Анджелес Лейкерс»,

5. «Кливленд»,

6. «Финикс»,

7. «Чикаго»,

8. «Атланта»,

9. «Вашингтон»,

10. «Атланта» (от «Далласа»),

11. «Миннесота»,

12. «Шарлотт»,

13. «Майами»,

14. «Бостон».

Церемония драфта НБА состоится 20 июня в Нью-Йорке.

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