«Нью-Орлеан» получил право первого выбора на драфте НБА 2019 года
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Клуб «Нью-Орлеан Пеликанс» получил право первым выбирать игроков на драфте НБА 2019 года, сообщается на официальном сайте ассоциации.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Клуб «Нью-Орлеан Пеликанс» получил право первым выбирать игроков на драфте НБА 2019 года, сообщается на официальном сайте ассоциации.
Лотерея драфта прошла в Чикаго во вторник. Результаты лотереи выглядят следующим образом:
1. «Нью-Орлеан»,
2. «Мемфис»,
3. «Нью-Йорк»,
4. «Лос-Анджелес Лейкерс»,
5. «Кливленд»,
6. «Финикс»,
7. «Чикаго»,
8. «Атланта»,
9. «Вашингтон»,
10. «Атланта» (от «Далласа»),
11. «Миннесота»,
12. «Шарлотт»,
13. «Майами»,
14. «Бостон».
Церемония драфта НБА состоится 20 июня в