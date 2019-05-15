«Нью-Орлеан» получил право первого выбора на драфте НБА 2019 года

«Нью-Орлеан» получил право первого выбора на драфте НБА 2019 года

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Клуб «Нью-Орлеан Пеликанс» получил право первым выбирать игроков на драфте НБА 2019 года, сообщается на официальном сайте ассоциации.