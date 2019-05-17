«Голден Стэйт» увеличил преимущество в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Портлендом»

Самым результативным игроком вновь стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, набравший 37 очков. Также в его активе восемь подборов и восемь передач. Дабл-дабл во второй встрече подряд оформил форвард команды Дрэймонд Грин. Он сделал 10 подборов и набрал 16 очков, добавив к этому семь передач и пять блокшотов.