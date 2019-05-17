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09:35 (мск), источник: ТАСС

«Голден Стэйт» увеличил преимущество в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Портлендом»

ТАСС, 17 мая. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» дома обыграл «Портленд» во втором матче полуфинальной серии плей-офф. Встреча завершилась со счетом 114:111.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком вновь стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, набравший 37 очков. Также в его активе восемь подборов и восемь передач. Дабл-дабл во второй встрече подряд оформил форвард команды Дрэймонд Грин. Он сделал 10 подборов и набрал 16 очков, добавив к этому семь передач и пять блокшотов.

В составе «Портленда» больше всех очков набрал Дэмиан Лиллард — 23. Защитник также отдал 10 передач, оформив тем самым дабл-дабл.

«Голден Стэйт» увеличил свое преимущество в текущей серии — 2−0. Следующая встреча состоится в ночь на 19 мая в Портленде.

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