«Голден Стэйт» увеличил преимущество в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Портлендом»
ТАСС, 17 мая. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» дома обыграл «Портленд» во втором матче полуфинальной серии
ТАСС, 17 мая. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» дома обыграл «Портленд» во втором матче полуфинальной серии
Самым результативным игроком вновь стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, набравший 37 очков. Также в его активе восемь подборов и восемь передач.
В составе «Портленда» больше всех очков набрал Дэмиан Лиллард — 23. Защитник также отдал 10 передач, оформив тем самым
«Голден Стэйт» увеличил свое преимущество в текущей серии — 2−0. Следующая встреча состоится в ночь на 19 мая в Портленде.