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12:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дюрэнт пропустит еще два матча плей-офф НБА с «Портлендом»

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрэнт не сыграет в третьем и четвертом матчах финальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс», 30-летний баскетболист продолжает восстанавливаться после растяжения икроножной мышцы, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: AP 2019

Дюрэнт получил повреждение в 5-м матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции против «Хьюстона» 8 мая и с тех пор на паркете не появлялся. После двух игр с «Портлендом» «Уорриорз» ведут в серии со счетом 2−0.

Как отмечается в сообщении, у Дюрэнта наблюдается хороший прогресс в восстановлении за прошедшую неделю, но пока он не готов вернуться к работе на паркете. Баскетболист пройдет повторное медицинское обследование через неделю.

Третий и четвертый матчи полуфинальной серии плей-офф НБА пройдут 18 и 20 мая в Портленде.

​В текущем плей-офф НБА Дюрэнт в среднем за игру набирает 34,2 очка, делает 5,2 подбора и отдает 4,9 передачи за 39,1 минуты.

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