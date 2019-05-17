Дюрэнт пропустит еще два матча плей-офф НБА с «Портлендом»
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрэнт не сыграет в третьем и четвертом матчах финальной серии
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрэнт не сыграет в третьем и четвертом матчах финальной серии
Дюрэнт получил повреждение в 5-м матче полуфинальной серии
Как отмечается в сообщении, у Дюрэнта наблюдается хороший прогресс в восстановлении за прошедшую неделю, но пока он не готов вернуться к работе на паркете. Баскетболист пройдет повторное медицинское обследование через неделю.
Третий и четвертый матчи полуфинальной серии
В текущем