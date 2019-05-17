Дюрэнт пропустит еще два матча плей-офф НБА с «Портлендом»

Источник: AP 2019

Дюрэнт получил повреждение в 5-м матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции против «Хьюстона» 8 мая и с тех пор на паркете не появлялся. После двух игр с «Портлендом» «Уорриорз» ведут в серии со счетом 2−0.

Как отмечается в сообщении, у Дюрэнта наблюдается хороший прогресс в восстановлении за прошедшую неделю, но пока он не готов вернуться к работе на паркете. Баскетболист пройдет повторное медицинское обследование через неделю.

Третий и четвертый матчи полуфинальной серии плей-офф НБА пройдут 18 и 20 мая в Портленде.