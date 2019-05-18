«Милуоки» победил «Торонто» и повел 2−0 в полуфинальной серии плей-офф НБА
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Баскетболисты «Милуоки Бакс» одержали победу над «Торонто Рэпторс» во втором матче финальной серии Восточной конференции
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Баскетболисты «Милуоки Бакс» одержали победу над «Торонто Рэпторс» во втором матче финальной серии Восточной конференции
Встреча, прошедшая в пятницу в Милуоки, завершилась со счетом 125:103 (35:21, 29:18, 31:39, 30:25) в пользу «Бакс». В составе победителей
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Милуоки». Третий матч команды проведут в воскресенье в Торонто.