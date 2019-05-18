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10:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джордж, Адетокунбо и Харден в тройке претендентов на звание MVP сезона НБА

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Баскетболисты Пол Джордж («Оклахома-Сити»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Джеймс Харден («Хьюстон») сформировали тройку финалистов на звание самого ценного игрока (MVP) по итогам регулярного сезона-2018/19 НБА, сообщается на сайте ассоциации.

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Источник: AP 2019

Обладатель наград будет объявлен на торжественной церемонии, которая пройдет 24 июня в Лос-Анджелесе.

Джордж в нынешнем сезоне в среднем за игру регулярного чемпионата набирал 28 очков, делал 8,2 подбора, 4,1 передачи и 2,2 (лучший показатель в НБА) перехвата. Средние показатели Адетокунбо составляли 27,7 очка, 12,5 подбора, 5,9 передачи, 1,5 блок-шота и 1,3 перехвата; Хардена — 36,1 очка (лучший показатель в НБА), 6,6 подбора, 7,5 передачи и 2 перехвата.

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На другие награды по итогам сезона претендуют следующие игроки:

Лучший новичок: Деандре Эйтон («Финикс»), Лука Дончич («Даллас») и Трэй Янг («Атланта»).

Лучший шестой (выходящий со скамейки) игрок: Монтрезл Харрелл, Луис Уильямс (оба — «Лос-Анджелес Клипперс»), Домантас Сабонис («Индиана»).

Лучший защищающийся игрок: Адетокунбо, Джордж, Руди Гобер («Юта»).

Лучший прогрессирующий игрок: Де’Аарон Фокс («Сакраменто»), Д’Анджело Расселл («Бруклин»), Паскаль Сиакам («Торонто»).

Тренер года: Майк Буденхольцер («Милуоки»), Майкл Мэлоун («Денвер»), Док Риверс («Клипперс»).

Награда за благотворительность и участие в жизни общества: Джарретт Аллен («Бруклин»), Брэдли Бил («Вашингтон»), Майк Конли («Мемфис»), Тобиас Харрис («Филадельфия»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Крис Миддлтон («Милуоки»), Донован Митчелл («Юта»), Дуайт Пауэлл («Даллас»), Паскаль Сиакам.

Лучшему одноклубнику, демонстрирующему приверженность команде, наилучшие качества на площадке и за ее пределами: Стивен Адамс («Оклахома-Сити»), Майк Конли, Джаред Дадли («Бруклин»), Ченнинг Фрай («Кливленд»), Руди Гэй («Сан-Антонио»), Удонис Хаслем («Майами»), Андре Игудала («Голден Стэйт»), Кайл Корвер («Юта»), Крис Миддлтон, Джей Джей Редик («Филадельфия»), Гарретт Темпл («Клипперс»), Тадеуш Янг («Индиана»).

Награда за спортивное и корректное поведение на площадке: Стивен Адамс, Харрисон Барнс («Сакраменто»), Майк Конли, Эл Хорфорд («Бостон»), Крис Миддлтон, Кемба Уокер («Шарлотт»).

Награда за внесение большого вклада в игру: Ларри Берд, Мэджик Джонсон.

Награда имени Криса Сайгера, вручаемая человеку, который «продемонстрировал мужество, веру, сострадание и милосердие»: Робин Робертс (журналистка).

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