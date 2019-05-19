«Голден Стэйт» повел 3−0 в полуфинале плей-офф НБА против «Портленда»
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. «Голден Стэйт» выиграл третий матч подряд у «Портленда» в полуфинальной серии
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. «Голден Стэйт» выиграл третий матч подряд у «Портленда» в полуфинальной серии
Встреча, состоявшаяся в субботу на площадке «Трэйл Блэйзерс», завершилась со счетом 110:99 (27:29, 26:37, 29:13, 28:20). В составе гостей Стефен Карри набрал 36 очков, Дрэймонд Грин оформил
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Уорриорз», четвертая игра пройдет в понедельник в Портленде.