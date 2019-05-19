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09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Голден Стэйт» повел 3−0 в полуфинале плей-офф НБА против «Портленда»

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. «Голден Стэйт» выиграл третий матч подряд у «Портленда» в полуфинальной серии плей-офф НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в субботу на площадке «Трэйл Блэйзерс», завершилась со счетом 110:99 (27:29, 26:37, 29:13, 28:20). В составе гостей Стефен Карри набрал 36 очков, Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл (20 очков, 13 подборов и 12 результативных передач). У проигравших 23 очка записал себе в актив Си Джей Макколлум.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Уорриорз», четвертая игра пройдет в понедельник в Портленде.

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