«Голден Стэйт» повел 3−0 в полуфинале плей-офф НБА против «Портленда»

Встреча, состоявшаяся в субботу на площадке «Трэйл Блэйзерс», завершилась со счетом 110:99 (27:29, 26:37, 29:13, 28:20). В составе гостей Стефен Карри набрал 36 очков, Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл (20 очков, 13 подборов и 12 результативных передач). У проигравших 23 очка записал себе в актив Си Джей Макколлум.