Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Швеция
Латвия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Анжи
Хоккей. НХЛ
19.05
Сан-Хосе Шаркс0
Сент-Луис Блюз5
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Канада
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Австрия
Италия
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус1
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
19.05
Наполи4
Интер1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19.05
Франция0
Финляндия3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19.05
Швейцария0
Россия3
Все события
Фоторепортажи
21Сборная России обыграла швейцарцев
11ЦСКА выиграл Евролигу
09:01 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Милуоки»

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. «Торонто» дома одержал победу над «Милуоки» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась после второго овертайма со счетом 118:112.

Наверх
Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард. В его активе 36 очков, девять подборов и пять передач. Дабл-дабл оформили форвард хозяев Паскаль Сиакам (25 очков + 11 подборов) и центровой Марк Газоль (16 очков + 12 подборов).

В составе «Милуоки» лучшим по результативности стал защитник Джордж Хилл (24 очка). Дабл-дабл на счету форварда Янниса Адетокунбо (12 очков + 23 подбора).

«Милуоки» ведет в серии — 2−1. Следующая встреча пройдет в ночь на 22 мая в Торонто.

 Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
Россия продолжает побеждать, определены 6 четвертьфиналистов ЧМХ
«Ростов» проводил Тимофея Калачева победой над чемпионом России
ЦСКА стал четырехкратным чемпионом Евролиги
Восстание Галицкого: «Краснодар» впервые вышел в Лигу чемпионов
3 очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Сан-Хосе» в КС
Арбитр умер после остановки сердца в чемпионате Боливии
«Томь» взяла бронзу, Черышеву нужна одна победа: обзор тура ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь