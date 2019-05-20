«Торонто» сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Милуоки»

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард. В его активе 36 очков, девять подборов и пять передач. Дабл-дабл оформили форвард хозяев Паскаль Сиакам (25 очков + 11 подборов) и центровой Марк Газоль (16 очков + 12 подборов).

В составе «Милуоки» лучшим по результативности стал защитник Джордж Хилл (24 очка). Дабл-дабл на счету форварда Янниса Адетокунбо (12 очков + 23 подбора).