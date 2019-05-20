«Торонто» сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Милуоки»
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. «Торонто» дома одержал победу над «Милуоки» в третьем матче полуфинальной серии
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. «Торонто» дома одержал победу над «Милуоки» в третьем матче полуфинальной серии
Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард. В его активе 36 очков, девять подборов и пять передач.
В составе «Милуоки» лучшим по результативности стал защитник Джордж Хилл (24 очка).
«Милуоки» ведет в серии — 2−1. Следующая встреча пройдет в ночь на 22 мая в Торонто.