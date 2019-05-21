«Голден Стэйт» пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, оформивший трипл-дабл. Он набрал 37 очков, сделал 13 подборов и отдал 11 передач.

Также подобного результата достиг и форвард гостей Дрэймонд Грин, на счету которого 18 очков, 14 подборов и 11 передач. Его коллега по амплуа Кевон Луни записал себе в актив дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов.

В составе «Портленда» больше всех очков набрал центровой Мейерс Леонард — 30. К ним он добавил 12 подборов, оформив тем самым дабл-дабл. У разыгрывающего команды Дэмиана Лилларда 28 очков и 12 передач.