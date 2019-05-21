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10:38 (мск), источник: ТАСС

«Голден Стэйт» пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА

ТАСС, 21 мая. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» в овертайме на выезде обыграл «Портленд» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф со счетом 119:117. Благодаря этому команда стала победителем всего противостояния (4−0) и пятый раз подряд вышла в финал.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, оформивший трипл-дабл. Он набрал 37 очков, сделал 13 подборов и отдал 11 передач.

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Также подобного результата достиг и форвард гостей Дрэймонд Грин, на счету которого 18 очков, 14 подборов и 11 передач. Его коллега по амплуа Кевон Луни записал себе в актив дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов.

В составе «Портленда» больше всех очков набрал центровой Мейерс Леонард — 30. К ним он добавил 12 подборов, оформив тем самым дабл-дабл. У разыгрывающего команды Дэмиана Лилларда 28 очков и 12 передач.

«Голден Стэйт», побеждавший в двух предыдущих сезонах, стал первым финалистом текущего розыгрыша трофея. Соперником команды будет лучший клуб из пары «Милуоки» — «Торонто». В их серии счет на данный момент 2−1 в пользу «Милуоки». Следующий матч пройдет в ночь на 22 мая в Торонто.

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