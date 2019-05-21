«Голден Стэйт» пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА
ТАСС, 21 мая. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» в овертайме на выезде обыграл «Портленд» в четвертом матче полуфинальной серии
ТАСС, 21 мая. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» в овертайме на выезде обыграл «Портленд» в четвертом матче полуфинальной серии
Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, оформивший
Также подобного результата достиг и форвард гостей Дрэймонд Грин, на счету которого 18 очков, 14 подборов и 11 передач. Его коллега по амплуа Кевон Луни записал себе в актив
В составе «Портленда» больше всех очков набрал центровой Мейерс Леонард — 30. К ним он добавил 12 подборов, оформив тем самым
«Голден Стэйт», побеждавший в двух предыдущих сезонах, стал первым финалистом текущего розыгрыша трофея. Соперником команды будет лучший клуб из пары «Милуоки» — «Торонто». В их серии счет на данный момент 2−1 в пользу «Милуоки». Следующий матч пройдет в ночь на 22 мая в Торонто.