«Торонто» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Милуоки»

Встреча, прошедшая во вторник в Торонто, завершилась победой «Рэпторс» со счетом 120:102 (32:31, 33:24, 29:26, 26:21). В составе хозяев площадки дабл-дабл сделал Серж Ибака (17 очков, 13 подборов), самым результативным стал Кайл Лоури (25 очков). У гостей Крис Миддлтон записал в свой актив 30 очков, его партнер по команде Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл (25 очков, 10 подборов).