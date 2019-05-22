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10:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торонто» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Милуоки»

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. «Торонто» дома одержал победу над «Милуоки» в четвертом матче финала Восточной конференции НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая во вторник в Торонто, завершилась победой «Рэпторс» со счетом 120:102 (32:31, 33:24, 29:26, 26:21). В составе хозяев площадки дабл-дабл сделал Серж Ибака (17 очков, 13 подборов), самым результативным стал Кайл Лоури (25 очков). У гостей Крис Миддлтон записал в свой актив 30 очков, его партнер по команде Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл (25 очков, 10 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Шестая встреча состоится 23 мая в Милуоки.

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