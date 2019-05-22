«Торонто» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Милуоки»
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. «Торонто» дома одержал победу над «Милуоки» в четвертом матче финала Восточной конференции НБА.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. «Торонто» дома одержал победу над «Милуоки» в четвертом матче финала Восточной конференции НБА.
Встреча, прошедшая во вторник в Торонто, завершилась победой «Рэпторс» со счетом 120:102 (32:31, 33:24, 29:26, 26:21). В составе хозяев площадки
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Шестая встреча состоится 23 мая в Милуоки.