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14:25 (мск), источник: Газета.Ру

«Клипперс» намерены подписать контракт со звездой «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The New York Times.

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Источник: AP 2019

По информации издания, после завершения сезона баскетболист намерен отказаться от последнего года в действующем контракте с клубом из Окленда и выйдет на рынок свободных агентов.

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«Клипперс» намерены побороться за звездного игрока с командой «Нью-Йорк Никс», которая является главным претендентом на форварда.

В регулярном чемпионате Дюрант набирал в среднем по 26 очков, а также совершал по 6,4 подбора. В составе «Голден Стэйт» он дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В 2017 и 2018 году форвард становился самым ценным игроком финальной серии.

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