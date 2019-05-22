«Клипперс» намерены подписать контракт со звездой «Голден Стэйт»
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The New York Times.
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The New York Times.
По информации издания, после завершения сезона баскетболист намерен отказаться от последнего года в действующем контракте с клубом из Окленда и выйдет на рынок свободных агентов.
«Клипперс» намерены побороться за звездного игрока с командой «Нью-Йорк Никс», которая является главным претендентом на форварда.
В регулярном чемпионате Дюрант набирал в среднем по 26 очков, а также совершал по 6,4 подбора. В составе «Голден Стэйт» он дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В 2017 и 2018 году форвард становился самым ценным игроком финальной серии.