«Клипперс» намерены подписать контракт со звездой «Голден Стэйт»

Источник: AP 2019

По информации издания, после завершения сезона баскетболист намерен отказаться от последнего года в действующем контракте с клубом из Окленда и выйдет на рынок свободных агентов.

«Клипперс» намерены побороться за звездного игрока с командой «Нью-Йорк Никс», которая является главным претендентом на форварда.