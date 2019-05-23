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23 мая, источник: Спорт РИА Новости

Харден и Адетокунбо вошли в первую символическую сборную сезона в НБА

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо вошли в первую символическую пятерку по итогам сезона-2018/19 в НБА, сообщается на официальном сайте ассоциации.

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Источник: AP 2019

Адетокунбо впервые вошел в сборную сезона, а Харден попал в первую пятерку в пятый раз за последние шесть сезонов. Компанию им составили защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж.

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Вторая пятерка выглядит следующим образом: Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), Кавай Леонард («Торонто Рэпторс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс»), Дэмиан Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс»).

Третья символическая сборная: Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Руди Гобер («Юта Джаз»), Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Кемба Уокер («Шарлотт Хорнетс»).

Джеймс попал в сборные сезона в 15-й раз, повторив рекорд НБА. До этого такого результата добивались Коби Брайант, Карим Абдул-Джаббар и Тим Данкан.

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