Харден и Адетокунбо вошли в первую символическую сборную сезона в НБА

Адетокунбо впервые вошел в сборную сезона, а Харден попал в первую пятерку в пятый раз за последние шесть сезонов. Компанию им составили защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж.
Вторая пятерка выглядит следующим образом: Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), Кавай Леонард («Торонто Рэпторс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс»), Дэмиан Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс»).
Третья символическая сборная: Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Руди Гобер («Юта Джаз»), Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Кемба Уокер («Шарлотт Хорнетс»).
Джеймс попал в сборные сезона в 15-й раз, повторив рекорд НБА. До этого такого результата добивались Коби Брайант, Карим Абдул-Джаббар и Тим Данкан.