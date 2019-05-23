Харден и Адетокунбо вошли в первую символическую сборную сезона в НБА

Адетокунбо впервые вошел в сборную сезона, а Харден попал в первую пятерку в пятый раз за последние шесть сезонов. Компанию им составили защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж.