«Торонто» повел в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Милуоки»

Встреча, прошедшая в четверг на площадке «Милуоки», завершилась со счетом 105:99 (22:32, 24:17, 26:26, 33:24) в пользу «Торонто», в составе которого 35 очков набрал Кавай Ленард, дабл-дабл сделал Паскаль Сиакам (14 очков, 13 подборов). У «Милуоки» 24 очка набрал Яннис Адетокунбо, дабл-дабл оформили Крис Миддлтон (10 подборов, 10 передач) и Малкольм Брогдон (18 очков, 11 подборов).