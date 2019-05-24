«Торонто» повел в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Милуоки»
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Баскетболисты «Торонто» выиграли у «Милуоки» третий матч подряд в полуфинале
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Баскетболисты «Торонто» выиграли у «Милуоки» третий матч подряд в полуфинале
Встреча, прошедшая в четверг на площадке «Милуоки», завершилась со счетом 105:99 (22:32, 24:17, 26:26, 33:24) в пользу «Торонто», в составе которого 35 очков набрал Кавай Ленард,
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Торонто».