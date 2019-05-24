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09:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торонто» повел в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Милуоки»

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Баскетболисты «Торонто» выиграли у «Милуоки» третий матч подряд в полуфинале плей-офф НБА и вышли вперед в серии.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в четверг на площадке «Милуоки», завершилась со счетом 105:99 (22:32, 24:17, 26:26, 33:24) в пользу «Торонто», в составе которого 35 очков набрал Кавай Ленард, дабл-дабл сделал Паскаль Сиакам (14 очков, 13 подборов). У «Милуоки» 24 очка набрал Яннис Адетокунбо, дабл-дабл оформили Крис Миддлтон (10 подборов, 10 передач) и Малкольм Брогдон (18 очков, 11 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Торонто».

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