Леброн Джеймс впервые за 12 лет не попал в первую символическую сборную сезона
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прервал серию из 11 сезонов, по итогам которых он неизменно включался в первую символическую сборную НБА.
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прервал серию из 11 сезонов, по итогам которых он неизменно включался в первую символическую сборную НБА.
В нынешнем чемпионате он получил место только в третьей пятёрке лиги в результате голосования 100 представителей СМИ. Последний раз Джеймс оказывался за пределами первой сборной в сезоне-2006/07. Тогда он попал во вторую пятёрку.
В минувшее межсезонье форвард подписал четырёхлетний контракт с «Лейкерс». В их составе он первый раз за 14 лет не вышел в