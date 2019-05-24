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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Леброн Джеймс впервые за 12 лет не попал в первую символическую сборную сезона

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прервал серию из 11 сезонов, по итогам которых он неизменно включался в первую символическую сборную НБА.

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Источник: AP 2019

В нынешнем чемпионате он получил место только в третьей пятёрке лиги в результате голосования 100 представителей СМИ. Последний раз Джеймс оказывался за пределами первой сборной в сезоне-2006/07. Тогда он попал во вторую пятёрку.

В минувшее межсезонье форвард подписал четырёхлетний контракт с «Лейкерс». В их составе он первый раз за 14 лет не вышел в плей-офф. В регулярном чемпионате Джеймс набирал по 27,4 очка, совершал по 8,3 подбора и отдавал по 8,5 передачи за 35 минут в среднем за игру. Все эти показатели снизились по сравнению с предыдущим сезоном.

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