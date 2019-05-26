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26 мая, источник: ТАСС

«Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА

ТАСС, 26 мая. «Торонто» дома обыграл «Милуоки» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 100:94.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард. В его активе 27 очков, 17 подборов и 7 передач. В составе «Милуоки» лучшим по результативности стал форвард Яннис Адетокунбо, набравший 21 очко и сделавший 11 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Торонто». В финале канадский клуб сыграет с «Голден Стэйт», который выиграл два последних чемпионства, а до решающей серии дошел пятый раз подряд. «Торонто» же впервые в своей истории вышел в финал, ранее клуб один раз дошел до полуфинала (2016).

Финальная серия стартует 30 мая в Торонто.

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