«Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард. В его активе 27 очков, 17 подборов и 7 передач. В составе «Милуоки» лучшим по результативности стал форвард Яннис Адетокунбо, набравший 21 очко и сделавший 11 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Торонто». В финале канадский клуб сыграет с «Голден Стэйт», который выиграл два последних чемпионства, а до решающей серии дошел пятый раз подряд. «Торонто» же впервые в своей истории вышел в финал, ранее клуб один раз дошел до полуфинала (2016).