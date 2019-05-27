Тимофей Мозгов: Нужно прекратить натурализацию в российском спорте

Источник: Спорт-Экспресс

Наш единственный представитель в НБА Тимофей Мозгов пропустил весь этот сезон по состоянию здоровья и пока не может определенно ответить на вопрос о своем появлении в составе сборной России на чемпионате мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. При этом поездка 32-летнего центрового на главный турнир года для нашей национальной команды — вопрос принципиальный, поскольку равноценной замены Тимофею просто нет.

— Продолжаю восстановление, — ответил Мозгов на вопрос о своем самочувствии. — Не все получается так быстро, как хотелось бы, есть много подводных камней. Но, надеюсь, скоро буду здоров.

— Можете назвать какие-то конкретные сроки?

— К сожалению, нет. Я бы и сам рад узнать, когда вернусь, но такой возможности сейчас нет.

— Тем не менее, вы постоянно рядом со своим новым клубом, «Орландо Мэджик». Как вам обстановка там после «Бруклина»?

— Мне нравится. Приняли тепло, хорошая команда, приятная обстановка. Мы показали хороший результат в этом сезоне, вышли в плей-офф, дали бой «Торонто».

— Чего «Орландо» не хватило в серии с канадским клубом?

— В первую очередь, опыта. У нас достаточно молодой состав, практически ни у кого не было опыта плей-офф, а матчи на вылет отличаются от встреч в регулярном сезоне. Думаю, это один из ключевых недостатков. Тем не менее, надо помнить, что даже при достаточном опыте выступлений в плей-офф можно проиграть.

Леброн нравится больше Джордана

— Многие восторгаются плей-офф этого сезона в НХЛ. Что можете сказать об НБА?

— Не могу утверждать, что этот розыгрыш сумасшедший, но есть сюрпризы. В первую очередь, удивился вылету «Денвера» от «Портленда», рассчитывал, что «Наггетс» пройдут в финал Западной конференции. Там вообще поменялась расстановка сил. Понятно, что в лидерах до сих пор «трехглавый дракон» в виде «Голден Стэйт», но появился «Портленд», который дошел до финала Запада, тот же «Денвер». На Востоке теперь сильнейшие — «Торонто» и «Милуоки», а «Кливленд» без Леброна не попал в плей-офф. Некоторые баскетболисты очень ярко проявляют себя в индивидуальном плане: Кавай Леонард, Яннис Адетокумбо. Из-за этих изменений следить за лигой стало гораздо интереснее. Это круто.

— «Торонто» по силам остановить «Голден Стейт» в финале плей-офф?

— Остановить «Голден Стейт» очень тяжело. «Уорриорз» уверенно катят к очередному титулу. Эта команда очень хороша.

— Нынешний «Голден Стейт» — реинкарнация «Лейкерс» из 80-х, «Чикаго» из 90-х или еще какой-то великой династии?

— Не хочется проводить параллели, у «Уорриорз» оригинальный почерк. Невозможно сравнить клуб с каким-то другим, это все равно что пытаться выяснить, кто лучше: Леброн или Джордан. У каждого на этот счет свое мнение.

— Какое у вас?

— Мне больше нравится Леброн.

Любой русский поехал бы в НБА, не задумываясь

— Вы сейчас — единственный представитель России в НБА. Когда в НХЛ только начали появляться наши, некоторые тренеры давали установку: «Бей русских». Не сталкивались с таким отношением в баскетболе?

— Нет, такого не было.

— Почему в НХЛ россияне едут, а в НБА нет?

— Просто отечественная хоккейная школа сильнее, чем баскетбольная. Вот и все. Неприятно это признавать, но на сегодня это так.

— Российские футболисты не едут в Европу потому, что их устраивают финансовые условия в родном чемпионате, атмосфера в России. Аналогичную ситуацию с отечественными баскетболистами представить невозможно?

— Думаю, да. Если бы кому-то из наших поступило бы предложение перейти в команду НБА — поехал бы, не задумываясь.

Заменить Хвостова трудно

— Сборная России уже в июле начинает подготовку к чемпионату мира. Есть надежда, что успеете восстановиться к турниру?

— Конечно.

— Как оцените шансы сборной в группе?

— Пока непонятно, в каком состоянии окажутся ребята, которые попадут в состав, будут ли они здоровы или же их присутствие на паркете ограничится из-за каких-то повреждений. Если никого не подведет здоровье — можно побороться за медали.

— Кто способен выступить вместо Хвостова на позиции разыгрывающего?

— Как говорят, незаменимых людей нет, но Дима делал огромный вклад в успехи нашей сборной. Полноценно заменить его никто не сможет, но надеюсь, что найдутся ребята, которые своими сильными качествами компенсируют то, чего будет не хватать на площадке без Хвостова.

До вершины небоскреба пока не добрался

— Вы — один из звездных наставников в проекте KFC BATTLE. В чем заключается ваша миссия?

— В первую очередь, моя задача — давать ребятам стимул. Я посмотрел некоторые матчи. Отличная борьба, участники стараются! У них крутой главный приз — поездка в Барселону, шанс пройти смотрины в профессиональной баскетбольной команде, да и просто познакомиться с другими городами.

С другой стороны, понятно, что даже не 50 процентов могут взять на просмотр, еще меньше людей задержатся затем в клубе, но у каждого есть шанс себя проявить. Те, кто в Санкт-Петербурге прошел в финал городского этапа, уже сделали шаг по лестнице. А те, кто поедет на Суперфинал в Москву или окажется на просмотре, пройдут не то что несколько ступеней — целый этаж. Я в свое время тоже проходил подобный путь. До вершины небоскреба, правда, не добрался.

— Но вы активно карабкаетесь.

— Да. Хотя сейчас, скорее, двигаюсь задним ходом. Моя задача — показать молодым спортсменам, что все возможно, потому что все наставники проекта тоже начинали свой путь естественно, с низов. Закономерно, что на смену одним героям приходят другие. И кто будет следующим в этом списке — очень может быть, решать на площадке этим ребятам.

Не видел ни одной игры Боломбоя

— Вернемся к сборной. Было много разговоров о натурализации вашего коллеги по амплуа Джоэла Боломбоя. Что можете сказать о его выступлениях за ЦСКА? И насколько он необходим национальной команде?

— По игре сказать нечего, потому что не видел ни одного матча с участием Боломбоя. Что касается разговоров о натурализации, насколько помню, у Джоэла папа из Конго, а мама с Украины. Ему дали российский паспорт и многие решили, что это проблема. Если помните, в нашей сборной был такой баскетболист — Джон Роберт Холден. Американец. При этом внес огромный вклад в победу на чемпионате Европы 2007 года, где, помимо прочего, золотой мяч забросил. Тогда никто не рассуждал, натурализованный Холден или доморощенный.

Да, сейчас Боломбой не сделал и десятой части того, что тогда Холден, но если тренер считает, что Джоэл полезен, тогда вопросов нет. А что касается моего отношения к натурализации в целом, то прекратил бы подобную практику и дал бы шанс нашим ребятам. Не умаляю заслуг того же Холдена и не вижу проблемы конкретно в Боломбое, тем более, что Джоэл уже натурализован. Остается только жить с этим фактом и смотреть, способен ли он приносить пользу сборной. Рассуждать о том, правильным было решение дать ему паспорт или нет, уже поздно.

— Ваш партнер по национальной команде Алексей Швед высказывал недовольство по поводу появления Боломбоя в сборной…

— И правильно делал. Не знаю, как Джоэл получил гражданство: с подачи федерации, ЦСКА или же из-за того, что у него в России корни, но, повторю, лично у меня раздражения нет, но просто в дальнейшем отказался бы от такой практики.

— Ваша позиция по натурализации относится только к баскетболу или ко всем видам спорта?

— Ко всем. Мы уже не раз показывали, что можно вылезать из разных ям только своими силами. Но у каждой федерации есть свой президент, и всех свои мнения. Нет общего федерального закона, в котором было бы написано, что мы натурализуем кого-то или нет. Каждая организация сама решает, как и что делать.

Классно, что у нас есть медали в разных видах спорта. Ни в коем случае не умаляю достоинств натурализованных ребят, которые помогли их добыть. Спасибо им огромное. Но через пять-десять лет хочется видеть в сборных своих воспитанников, а не взятых откуда-то.

— Такие проекты как KFC BATTLE помогают развитию юношеского спорта?

— 200 процентов. Потому что ребята тренируются, играют. У большей части нет возможности делать это в залах. Они занимаются на улицах со своими друзьями, получают удовольствие. А затем — поддержку от организаторов на местах, в виде классного турнира и возможности его посетить. Могу поспорить, что среди них есть талантливые парни.

Победа ЦСКА в Евролиге? Все по делу

— Победа ЦСКА в «Финале четырех» стала, на ваш взгляд, закономерной?

— Заслуженно выиграли.

— Решающие матчи смотрели?

— Финал одним глазом. Молодцы армейцы. Многие так поражаются: «О, ЦСКА победил». Но клуб в последние двадцать лет — один из сильнейших в Европе. И не стоит удивляться.

— Что происходит с вашей бывшей командой «Химками»? Вот она выступает неудачно.

— Большая проблема была в том, что Швед получил травму и долго восстанавливался. Алексей важная часть коллектива, и тренеру становится тяжело выстраивать игру без лидера. Видел победную встречу химчан с УНИКСом. Будем надеяться, что пройдут дальше, попадут в финал и завоюют путевку в Евролигу. За «Химки» сильно переживаю.

— Знаете, что 1 апреля клуб на официальном сайте разместил сообщение, что вы возвращаетесь. Как отреагировали?

— Не скажу, что хохотал.

— Репостили?

— Нет. Мне позвонили пару человек. Я им говорю: «Ребят, 1 апреля. Вы чего?».

— Какие планы на будущее?

— Вы так спрашиваете, как будто знаю, что будет завтра. Постараюсь, сделать все, чтобы остаться в сильнейшей лиге мира. Если смогу там играть до конца карьеры, будет классно.

— Думали остаться жить в Америке после спорта?

— Начинаю прикидывать. Очень тяжелое решение придется принимать. У меня есть ребенок, который родился в Штатах, большую часть времени проводит там, ходил в детский сад, будет учиться в американской школе, пока моя карьера продолжается. Надо смотреть на его реакцию, сможет ли он вернуться в Россию, где захочет получать образование. Надеюсь, что к тому времени, когда я лет через шесть закончу, а сыну исполнится 13, у него сформируется мнение по этим вопросам. И, надеюсь, что это будет мнение человека, которые уже умеет правильно формулировать мысли.

— Сын занимается баскетболом?

— Пока с этим у нас туго. Не хочу его подталкивать — сам придет.

— Но в плане антропометрии отпрыск пошел в вас?

— Да, здоровый лоб с длинными ногами. Сыну семь, а размером уже с 12-летнего пацана. Все думают, что такой взрослый, а он еще ребенок. (Смеется.).

— Не было мыслей открыть свою спортивную школу?

— Чтобы делиться с детьми знаниями, надо постоянно находиться рядом — чтобы не получилось, что открыл Мозгов академию, а сам появляется раз в году. Так что пока о таком не задумываюсь. Когда организовываем турнира, приезжаю и общаюсь с детьми, а на школу пока не хватит времени. Для ребят важно внимание.

— Как оцените шансы Никиты Михайловского из «Автодора» на драфте НБА? Каких ошибок посоветовали бы ему избежать?

— Если Никита закрепится в НБА, буду дико рад за него, это очень круто. Для российского баскетбола это станет большой победой. Пускай звонит мне — поговорим. Постараюсь помочь, всегда буду на связи. Самое главное, никого не бояться и все пойдет хорошо.

Если бы не баскетбол, стал бы пианистом

— Три величайших баскетболиста в истории по вашей версии?

— Уилт Чемберлен, Майкл Джордан и Леброн Джеймс. Не важно, в каком порядке. Эти трое самых сильные — только из разных эпох.

— Тройка самых великих тренеров?

— Назову двоих — Грегг Попович и Фил Джексон. Это более современные версии тренеров.

— Почему вы почти совсем не интересуетесь футболом?

— Меня не захватывает. Когда во дворе гоняешь, мне нравится, сам поиграл бы. На своих кривых ногах, против таких же ребят, даже забить. А на профессиональном уровне ребята проводят на поле 90 минут — ничего не забивают… Это не интересно. Вот круто видеть матчи, которые заканчиваются со счетом 5:5, 7:5.

— Даже на чемпионате мира в прошлом году за наших не болели?

— Нет-нет — конечно, смотрел, переживал. Я болею за сборную России. Парни — большие молодцы, выступили на таком уровне. А самая главная их заслуга даже не в том, что дошли до четвертьфинала, а в том, что продемонстрировали всем самоотдачу, показали, что им небезразлично происходящее и они хотят выигрывать.

И команду сразу же полюбили! Публику не обманешь. Какие у нас с вами могут быть претензии к человеку, который отдал на поле все, но не получилось? Никаких.

— Кем вы стали бы, если бы не баскетбол?