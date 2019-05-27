Тимофей Мозгов: Нужно прекратить натурализацию в российском спорте
Интервью «СЭ» центрового «Орландо Мэджик» и сборной России, который залечивает серьезную травму колена, но в начале осени надеется сыграть на чемпионате мира.
Интервью «СЭ» центрового «Орландо Мэджик» и сборной России, который залечивает серьезную травму колена, но в начале осени надеется сыграть на чемпионате мира.
Наш единственный представитель в НБА Тимофей Мозгов пропустил весь этот сезон по состоянию здоровья и пока не может определенно ответить на вопрос о своем появлении в составе сборной России на чемпионате мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. При этом поездка 32-летнего центрового на главный турнир года для нашей национальной команды — вопрос принципиальный, поскольку равноценной замены Тимофею просто нет.
— Продолжаю восстановление, — ответил Мозгов на вопрос о своем самочувствии. — Не все получается так быстро, как хотелось бы, есть много подводных камней. Но, надеюсь, скоро буду здоров.
— Можете назвать
— К сожалению, нет. Я бы и сам рад узнать, когда вернусь, но такой возможности сейчас нет.
— Тем не менее, вы постоянно рядом со своим новым клубом, «Орландо Мэджик». Как вам обстановка там после «Бруклина»?
— Мне нравится. Приняли тепло, хорошая команда, приятная обстановка. Мы показали хороший результат в этом сезоне, вышли в
— Чего «Орландо» не хватило в серии с канадским клубом?
— В первую очередь, опыта. У нас достаточно молодой состав, практически ни у кого не было опыта
— Многие восторгаются
— Не могу утверждать, что этот розыгрыш сумасшедший, но есть сюрпризы. В первую очередь, удивился вылету «Денвера» от «Портленда», рассчитывал, что «Наггетс» пройдут в финал Западной конференции. Там вообще поменялась расстановка сил. Понятно, что в лидерах до сих пор «трехглавый дракон» в виде «Голден Стэйт», но появился «Портленд», который дошел до финала Запада, тот же «Денвер». На Востоке теперь сильнейшие — «Торонто» и «Милуоки», а «Кливленд» без Леброна не попал в
— «Торонто» по силам остановить «Голден Стейт» в финале
— Остановить «Голден Стейт» очень тяжело. «Уорриорз» уверенно катят к очередному титулу. Эта команда очень хороша.
— Нынешний «Голден Стейт» — реинкарнация «Лейкерс» из 80-х, «Чикаго» из 90-х или еще
— Не хочется проводить параллели, у «Уорриорз» оригинальный почерк. Невозможно сравнить клуб с
— Какое у вас?
— Мне больше нравится Леброн.
— Вы сейчас — единственный представитель России в НБА. Когда в НХЛ только начали появляться наши, некоторые тренеры давали установку: «Бей русских». Не сталкивались с таким отношением в баскетболе?
— Нет, такого не было.
— Почему в НХЛ россияне едут, а в НБА нет?
— Просто отечественная хоккейная школа сильнее, чем баскетбольная. Вот и все. Неприятно это признавать, но на сегодня это так.
— Российские футболисты не едут в Европу потому, что их устраивают финансовые условия в родном чемпионате, атмосфера в России. Аналогичную ситуацию с отечественными баскетболистами представить невозможно?
— Думаю, да. Если бы
— Сборная России уже в июле начинает подготовку к чемпионату мира. Есть надежда, что успеете восстановиться к турниру?
— Конечно.
— Как оцените шансы сборной в группе?
— Пока непонятно, в каком состоянии окажутся ребята, которые попадут в состав, будут ли они здоровы или же их присутствие на паркете ограничится
— Кто способен выступить вместо Хвостова на позиции разыгрывающего?
— Как говорят, незаменимых людей нет, но Дима делал огромный вклад в успехи нашей сборной. Полноценно заменить его никто не сможет, но надеюсь, что найдутся ребята, которые своими сильными качествами компенсируют то, чего будет не хватать на площадке без Хвостова.
— Вы — один из звездных наставников в проекте KFC BATTLE. В чем заключается ваша миссия?
— В первую очередь, моя задача — давать ребятам стимул. Я посмотрел некоторые матчи. Отличная борьба, участники стараются! У них крутой главный приз — поездка в Барселону, шанс пройти смотрины в профессиональной баскетбольной команде, да и просто познакомиться с другими городами.
С другой стороны, понятно, что даже не 50 процентов могут взять на просмотр, еще меньше людей задержатся затем в клубе, но у каждого есть шанс себя проявить. Те, кто в
— Но вы активно карабкаетесь.
— Да. Хотя сейчас, скорее, двигаюсь задним ходом. Моя задача — показать молодым спортсменам, что все возможно, потому что все наставники проекта тоже начинали свой путь естественно, с низов. Закономерно, что на смену одним героям приходят другие. И кто будет следующим в этом списке — очень может быть, решать на площадке этим ребятам.
— Вернемся к сборной. Было много разговоров о натурализации вашего коллеги по амплуа Джоэла Боломбоя. Что можете сказать о его выступлениях за ЦСКА? И насколько он необходим национальной команде?
— По игре сказать нечего, потому что не видел ни одного матча с участием Боломбоя. Что касается разговоров о натурализации, насколько помню, у Джоэла папа из Конго, а мама с Украины. Ему дали российский паспорт и многие решили, что это проблема. Если помните, в нашей сборной был такой баскетболист — Джон Роберт Холден. Американец. При этом внес огромный вклад в победу на чемпионате Европы 2007 года, где, помимо прочего, золотой мяч забросил. Тогда никто не рассуждал, натурализованный Холден или доморощенный.
Да, сейчас Боломбой не сделал и десятой части того, что тогда Холден, но если тренер считает, что Джоэл полезен, тогда вопросов нет. А что касается моего отношения к натурализации в целом, то прекратил бы подобную практику и дал бы шанс нашим ребятам. Не умаляю заслуг того же Холдена и не вижу проблемы конкретно в Боломбое, тем более, что Джоэл уже натурализован. Остается только жить с этим фактом и смотреть, способен ли он приносить пользу сборной. Рассуждать о том, правильным было решение дать ему паспорт или нет, уже поздно.
— Ваш партнер по национальной команде Алексей Швед высказывал недовольство по поводу появления Боломбоя в сборной…
— И правильно делал. Не знаю, как Джоэл получил гражданство: с подачи федерации, ЦСКА или же
— Ваша позиция по натурализации относится только к баскетболу или ко всем видам спорта?
— Ко всем. Мы уже не раз показывали, что можно вылезать из разных ям только своими силами. Но у каждой федерации есть свой президент, и всех свои мнения. Нет общего федерального закона, в котором было бы написано, что мы натурализуем
Классно, что у нас есть медали в разных видах спорта. Ни в коем случае не умаляю достоинств натурализованных ребят, которые помогли их добыть. Спасибо им огромное. Но через
— Такие проекты как KFC BATTLE помогают развитию юношеского спорта?
— 200 процентов. Потому что ребята тренируются, играют. У большей части нет возможности делать это в залах. Они занимаются на улицах со своими друзьями, получают удовольствие. А затем — поддержку от организаторов на местах, в виде классного турнира и возможности его посетить. Могу поспорить, что среди них есть талантливые парни.
— Победа ЦСКА в «Финале четырех» стала, на ваш взгляд, закономерной?
— Заслуженно выиграли.
— Решающие матчи смотрели?
— Финал одним глазом. Молодцы армейцы. Многие так поражаются: «О, ЦСКА победил». Но клуб в последние двадцать лет — один из сильнейших в Европе. И не стоит удивляться.
— Что происходит с вашей бывшей командой «Химками»? Вот она выступает неудачно.
— Большая проблема была в том, что Швед получил травму и долго восстанавливался. Алексей важная часть коллектива, и тренеру становится тяжело выстраивать игру без лидера. Видел победную встречу химчан с УНИКСом. Будем надеяться, что пройдут дальше, попадут в финал и завоюют путевку в Евролигу. За «Химки» сильно переживаю.
— Знаете, что 1 апреля клуб на официальном сайте разместил сообщение, что вы возвращаетесь. Как отреагировали?
— Не скажу, что хохотал.
— Репостили?
— Нет. Мне позвонили пару человек. Я им говорю: «Ребят, 1 апреля. Вы чего?».
— Какие планы на будущее?
— Вы так спрашиваете, как будто знаю, что будет завтра. Постараюсь, сделать все, чтобы остаться в сильнейшей лиге мира. Если смогу там играть до конца карьеры, будет классно.
— Думали остаться жить в Америке после спорта?
— Начинаю прикидывать. Очень тяжелое решение придется принимать. У меня есть ребенок, который родился в Штатах, большую часть времени проводит там, ходил в детский сад, будет учиться в американской школе, пока моя карьера продолжается. Надо смотреть на его реакцию, сможет ли он вернуться в Россию, где захочет получать образование. Надеюсь, что к тому времени, когда я лет через шесть закончу, а сыну исполнится 13, у него сформируется мнение по этим вопросам. И, надеюсь, что это будет мнение человека, которые уже умеет правильно формулировать мысли.
— Сын занимается баскетболом?
— Пока с этим у нас туго. Не хочу его подталкивать — сам придет.
— Но в плане антропометрии отпрыск пошел в вас?
— Да, здоровый лоб с длинными ногами. Сыну семь, а размером уже с 12-летнего пацана. Все думают, что такой взрослый, а он еще ребенок. (Смеется.).
— Не было мыслей открыть свою спортивную школу?
— Чтобы делиться с детьми знаниями, надо постоянно находиться рядом — чтобы не получилось, что открыл Мозгов академию, а сам появляется раз в году. Так что пока о таком не задумываюсь. Когда организовываем турнира, приезжаю и общаюсь с детьми, а на школу пока не хватит времени. Для ребят важно внимание.
— Как оцените шансы Никиты Михайловского из «Автодора» на драфте НБА? Каких ошибок посоветовали бы ему избежать?
— Если Никита закрепится в НБА, буду дико рад за него, это очень круто. Для российского баскетбола это станет большой победой. Пускай звонит мне — поговорим. Постараюсь помочь, всегда буду на связи. Самое главное, никого не бояться и все пойдет хорошо.
— Три величайших баскетболиста в истории по вашей версии?
— Уилт Чемберлен, Майкл Джордан и Леброн Джеймс. Не важно, в каком порядке. Эти трое самых сильные — только из разных эпох.
— Тройка самых великих тренеров?
— Назову двоих — Грегг Попович и Фил Джексон. Это более современные версии тренеров.
— Почему вы почти совсем не интересуетесь футболом?
— Меня не захватывает. Когда во дворе гоняешь, мне нравится, сам поиграл бы. На своих кривых ногах, против таких же ребят, даже забить. А на профессиональном уровне ребята проводят на поле 90 минут — ничего не забивают… Это не интересно. Вот круто видеть матчи, которые заканчиваются со счетом 5:5, 7:5.
— Даже на чемпионате мира в прошлом году за наших не болели?
—
И команду сразу же полюбили! Публику не обманешь. Какие у нас с вами могут быть претензии к человеку, который отдал на поле все, но не получилось? Никаких.
— Кем вы стали бы, если бы не баскетбол?
— Пианистом. У меня длинные и красивые пальцы. Был бы хорошим исполнителем. (Имитирует игру на пианино.).