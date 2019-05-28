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08:18 (мск), источник: ТАСС

Цены на билеты финальной серии игр НБА в Торонто достигают $45 тысяч

ОТТАВА, 28 мая. /ТАСС/. Продажи билетов на игры финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Торонто стартовали в понедельник. Как убедился корр. ТАСС, цены на самые дешевые из них начинаются от 1118 канадских долларов ($832).

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Источник: Reuters

Продажи стартовали в 18:00 по местному времени (вторник, 01:00 мск). На сайте официального партнера НБА ticketmaster.com, где диапазон цен варьируется от 1118 до 12000 канадских долларов ($8927), билеты на первые два матча серии в Канаде почти раскуплены. Осталось лишь несколько десятков самых дорогих предложений.

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Билеты фанатам предлагают и другие сайты по продажам, которые также легально могут распространять их на финальные игры в Торонто, но со своей комиссией. Максимальная цена на них достигает 60 487 канадских долларов ($45 тыс.). За эти деньги предлагают сразу два билета в ложу для особо важных персон, так как по отдельности они не продаются.

В финале канадский клуб встретится с «Голден Стэйт», который победил в двух последних розыгрышах плей-офф НБА, а до решающей серии дошел пятый раз подряд. «Торонто» же впервые в своей истории вышел в финал. Ранее клуб один раз доходил до стадии полуфинала (2016).

Решающая серия стартует в ночь на 31 мая в Торонто.

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