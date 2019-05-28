Кевин Дюрэнт пропустит первый матч финальной серии НБА с «Торонто»
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрэнт не сыграет в первом матче финальной серии
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрэнт не сыграет в первом матче финальной серии
Дюрэнт получил повреждение в пятом матче полуфинальной серии
Также Керр сообщил, что участие в первой игре серии с «Рэпторз» центрового «Уорриорз» Демаркуса Казинса, восстанавливающегося после травмы, находится под вопросом.
Стартовый матч финала