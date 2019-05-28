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08:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кевин Дюрэнт пропустит первый матч финальной серии НБА с «Торонто»

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрэнт не сыграет в первом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторз», сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главного тренера «воинов» Стива Керра.

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Источник: AP 2019

Дюрэнт получил повреждение в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции против «Хьюстон Рокетс» 8 мая и с тех пор на паркете не появлялся.

Также Керр сообщил, что участие в первой игре серии с «Рэпторз» центрового «Уорриорз» Демаркуса Казинса, восстанавливающегося после травмы, находится под вопросом.

Стартовый матч финала плей-офф НБА состоится в четверг в Торонто.

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