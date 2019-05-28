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10:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Владелец «Кливленда» пришел в себя после перенесенного инсульта

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владелец клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Дэн Гилберт пришел в себя после перенесенного инсульта, сообщает The New York Times.

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Источник: AP 2019

Гилберт в воскресенье был госпитализирован в Детройте с подозрением на инсульт.

«Дэн пришел в себя, реагирует на вопросы и на данный момент отдыхает», — говорится в заявлении компании Гилберта.

Гилберт является основным владельцем «Кливленда» в 2005 году. При нем «Кавальерс» пять раз выходил в финал плей-офф НБА и один раз стал чемпионом ассоциации (сезон-2015/16).

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