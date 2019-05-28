Владелец «Кливленда» пришел в себя после перенесенного инсульта
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владелец клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Дэн Гилберт пришел в себя после перенесенного инсульта, сообщает The New York Times.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владелец клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Дэн Гилберт пришел в себя после перенесенного инсульта, сообщает The New York Times.
Гилберт в воскресенье был госпитализирован в Детройте с подозрением на инсульт.
«Дэн пришел в себя, реагирует на вопросы и на данный момент отдыхает», — говорится в заявлении компании Гилберта.
Гилберт является основным владельцем «Кливленда» в 2005 году. При нем «Кавальерс» пять раз выходил в финал