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13:50 (мск), источник: ТАСС

Мэджик Джонсон отверг обвинения в плохом обращении с сотрудниками клуба НБА «Лейкерс»

ТАСС, 29 мая. Бывший президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон опроверг предъявленные ему обвинения в плохом обращении с сотрудниками команды во время работы на посту. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Reuters.

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Телеканал ESPN утверждал, что атмосфера в клубе носила деструктивный характер из-за действий Джонсона и менеджера команды Роба Пелинки. ESPN опубликовал материал, в котором говорится о том, что Джонсон не прислушивался к сотрудникам клуба и вел себя непрофессионально по отношению к ним.

«Ни разу за 35 лет работы в бизнесе я не был в отделе кадров, за два года с “Лейкерс” также не оказался там. Как вы думаете, [владелец] Джинни Басс позволила бы мне издеваться над работниками? Со мной тут же пообщались бы адвокаты клуба, но этого никогда не было, я человек, стремящийся всех объединить и поднять настроение. Я никогда не оскорблял работников и не буду этим заниматься, я не такой», — сказал Джонсон.

В мае Джонсон покинул клуб по истечении контракта. Он занимал эту должность на последние два года.

Джонсон провел всю игровую карьеру в «Лейкерс» (1979−1996). В составе клуба он стал пятикратным чемпионом НБА. В текущем сезоне «Лейкерс» не смогли пробиться в плей-офф, клуб занял 10-е место в Западной конференции. В последний раз клуб попадал в плей-офф в 2013 году.

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