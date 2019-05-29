Мэджик Джонсон отверг обвинения в плохом обращении с сотрудниками клуба НБА «Лейкерс»

Телеканал ESPN утверждал, что атмосфера в клубе носила деструктивный характер из-за действий Джонсона и менеджера команды Роба Пелинки. ESPN опубликовал материал, в котором говорится о том, что Джонсон не прислушивался к сотрудникам клуба и вел себя непрофессионально по отношению к ним.

«Ни разу за 35 лет работы в бизнесе я не был в отделе кадров, за два года с “Лейкерс” также не оказался там. Как вы думаете, [владелец] Джинни Басс позволила бы мне издеваться над работниками? Со мной тут же пообщались бы адвокаты клуба, но этого никогда не было, я человек, стремящийся всех объединить и поднять настроение. Я никогда не оскорблял работников и не буду этим заниматься, я не такой», — сказал Джонсон.