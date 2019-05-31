«Торонто» победил «Голден Стэйт» в первом матче финальной серии

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком в составах обоих клубов стал разыгрывающий команды гостей Стефен Карри. Он набрал 34 очка, сделал четыре передачи и совершил пять подборов. Трипл-дабл на свой счет записал партнер Карри по команде — Дрэймонд Грин. Форвард отметился 10 очками, 10 подборами и 10 передачами.

Больше всего очков в составе «Торонто» набрал коллега Грина по амплуа — Паскаль Сиакам. На счету форварда канадской команды 30 очков, пять передач и семь подборов.

«Торонто» добрался до решающей стадии плей-офф НБА впервые в своей истории. Клуб выступает в лиге с 1995 года. Ранее самым высоким достижением «Торонто» был выход в финал Восточной конференции в 2016 году. Тогда команда уступила «Кливленду» со счетом 2−4.

«Голден Стэйт» выходит в финал плей-офф НБА пятый год подряд. В трех противостояниях из четырех предыдущих клуб неизменно добивался победы.