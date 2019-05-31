«Торонто» победил «Голден Стэйт» в первом матче финальной серии
ТАСС, 31 мая. «Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии
ТАСС, 31 мая. «Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии
Самым результативным игроком в составах обоих клубов стал разыгрывающий команды гостей Стефен Карри. Он набрал 34 очка, сделал четыре передачи и совершил пять подборов.
Больше всего очков в составе «Торонто» набрал коллега Грина по амплуа — Паскаль Сиакам. На счету форварда канадской команды 30 очков, пять передач и семь подборов.
«Торонто» добрался до решающей стадии
«Голден Стэйт» выходит в финал
Счет в серии стал 1−0 в пользу «Торонто». Вторая встреча пройдет на площадке канадской команды в ночь на 3 июня.