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10:36 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» победил «Голден Стэйт» в первом матче финальной серии

ТАСС, 31 мая. «Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 118:109.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком в составах обоих клубов стал разыгрывающий команды гостей Стефен Карри. Он набрал 34 очка, сделал четыре передачи и совершил пять подборов. Трипл-дабл на свой счет записал партнер Карри по команде — Дрэймонд Грин. Форвард отметился 10 очками, 10 подборами и 10 передачами.

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Больше всего очков в составе «Торонто» набрал коллега Грина по амплуа — Паскаль Сиакам. На счету форварда канадской команды 30 очков, пять передач и семь подборов.

«Торонто» добрался до решающей стадии плей-офф НБА впервые в своей истории. Клуб выступает в лиге с 1995 года. Ранее самым высоким достижением «Торонто» был выход в финал Восточной конференции в 2016 году. Тогда команда уступила «Кливленду» со счетом 2−4.

«Голден Стэйт» выходит в финал плей-офф НБА пятый год подряд. В трех противостояниях из четырех предыдущих клуб неизменно добивался победы.

Счет в серии стал 1−0 в пользу «Торонто». Вторая встреча пройдет на площадке канадской команды в ночь на 3 июня.

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