«Голден Стэйт» сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА с «Торонто»

Источник: AP 2019

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравший 34 очка и сделавший 14 подборов. В составе гостей самым результативным стал защитник Клэй Томпсон (25 очков).

На матче присутствовали 44-й президент США Барак Обама и известный канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм).

«Торонто» играет в финале плей-офф НБА впервые в истории. Клуб выступает в лиге с 1995 года. Ранее лучшим достижением клуба был выход в финал Восточной конференции в 2016 году, когда команда уступила «Кливленду» в серии со счетом 2−4.

«Голден Стэйт» выступает в финале плей-офф НБА в пятый раз кряду, в трех финалах из четырех предыдущих клуб из калифорнийского Окленда неизменно добивался победы.