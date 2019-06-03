«Голден Стэйт» сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА с «Торонто»
ТАСС, 3 июня. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» обыграл «Торонто» со счетом 109:104 во втором матче финальной серии
ТАСС, 3 июня. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» обыграл «Торонто» со счетом 109:104 во втором матче финальной серии
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравший 34 очка и сделавший 14 подборов. В составе гостей самым результативным стал защитник Клэй Томпсон (25 очков).
На матче присутствовали 44-й президент США Барак Обама и известный канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм).
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Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. В первой игре победу одержали баскетболисты «Торонто» со счетом 118:109. Третья игра серии пройдет на площадке действующих чемпионов в ночь на 6 июня по московскому времени.