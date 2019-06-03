Клубы НБА могут отказаться от слова «владелец»

Источник: AP 2019

Обсуждения данного вопроса сводятся к тому, что это слово негативно воспринимается по расовому признаку, так как большинство игроков НБА темнокожие.

Два клуба НБА уже не используют слово «владелец» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В «Филадельфии» оно заменено на «управляющий партнер», а в «Клипперс» — на «председатель».