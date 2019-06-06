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09:28 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперед в финальной серии НБА

ТАСС, 6 июня. «Торонто» на выезде одержал победу над «Голден Стэйт» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 123:109.

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Самым результативным игроком в составах обоих клубов стал разыгрывающий команды хозяев Стефен Карри. Он набрал чуть меньше половины очков своей команды — 47. Также на его счету семь передач и восемь подборов. Всего два партнера Карри смогли преодолеть планку в 10 набранных очков — Дрэймонд Грин (17) и Андре Игудала (11).

Больше всего очков в составе «Торонто» набрал форвард Кавай Леонард. На его счету 30 баллов, шесть передач и семь подборов. Коллега Леонарда по амплуа Серж Ибака стал первым игроком с 2003 года, который сделал пять блоков в течение одной половины встречи в плей-офф. В предыдущий раз это удалось Тиму Данкану из «Сан-Антонио».

«Торонто» играет в решающей стадии плей-офф НБА впервые в своей истории. Клуб выступает в лиге с 1995 года. Ранее самым высоким достижением «Торонто» был выход в финал Восточной конференции в 2016 году. Тогда команда уступила «Кливленду» со счетом 2−4.

«Голден Стэйт» пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА. В трех противостояниях из четырех предыдущих клуб неизменно добивался победы. Единственной командой, которая оказалась сильней «Голден Стэйта», был «Кливленд». Финал 2016 года завершился его победой в семи матчах.

Счет в серии стал 2−1 в пользу «Торонто». Четвертая встреча пройдет в Окленде в ночь на 8 июня.

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