«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперед в финальной серии НБА
ТАСС, 6 июня. «Торонто» на выезде одержал победу над «Голден Стэйт» в третьем матче финальной серии
ТАСС, 6 июня. «Торонто» на выезде одержал победу над «Голден Стэйт» в третьем матче финальной серии
Самым результативным игроком в составах обоих клубов стал разыгрывающий команды хозяев Стефен Карри. Он набрал чуть меньше половины очков своей команды — 47. Также на его счету семь передач и восемь подборов. Всего два партнера Карри смогли преодолеть планку в 10 набранных очков — Дрэймонд Грин (17) и Андре Игудала (11).
Больше всего очков в составе «Торонто» набрал форвард Кавай Леонард. На его счету 30 баллов, шесть передач и семь подборов. Коллега Леонарда по амплуа Серж Ибака стал первым игроком с 2003 года, который сделал пять блоков в течение одной половины встречи в
«Торонто» играет в решающей стадии
«Голден Стэйт» пятый раз подряд вышел в финал
Счет в серии стал 2−1 в пользу «Торонто». Четвертая встреча пройдет в Окленде в ночь на 8 июня.