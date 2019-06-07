Клуб НБА «Бруклин» обменял Крэбба в «Атланту» на Принса

Также «Атланте» достались 17-й пик первого раунда драфта 2019 года и защищенный выбор в первом раунде 2020 года. «Бруклин» получил драфт-пик второго раунда 2021 года. Таким образом, «Атланта» имеет сразу три права выбора в топ-20 предстоящего драфта. Клуб сможет взять игроков под восьмым, 10-м и 17-м номерами.
«Бруклин» же освободил часть платежной ведомости, так как контракт Крэбба составлял $18,5 млн. Сообщается, что это поможет команде подписать защитника «Бостона» Кайри Ирвинга, который в 2020 году станет свободным агентом. Также «Бруклин» намерен заключить соглашение с форвардом «Голден Стэйт» Кевином Дюрантом.
Крэбб в прошедшем сезоне провел 43 матча в регулярном чемпионате и не сумел выступить в плей-офф из-за травмы. На его счету 9,6 очка, 3,5 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру. В активе Принса 55 матчей, «Атланта» не смогла выйти в плей-офф. По ходу регулярного чемпионата он набирал в среднем за встречу 13,5 очка, 2,1 передачи и 3,6 подбора.