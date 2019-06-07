Клуб НБА «Бруклин» обменял Крэбба в «Атланту» на Принса

Также «Атланте» достались 17-й пик первого раунда драфта 2019 года и защищенный выбор в первом раунде 2020 года. «Бруклин» получил драфт-пик второго раунда 2021 года. Таким образом, «Атланта» имеет сразу три права выбора в топ-20 предстоящего драфта. Клуб сможет взять игроков под восьмым, 10-м и 17-м номерами.

«Бруклин» же освободил часть платежной ведомости, так как контракт Крэбба составлял $18,5 млн. Сообщается, что это поможет команде подписать защитника «Бостона» Кайри Ирвинга, который в 2020 году станет свободным агентом. Также «Бруклин» намерен заключить соглашение с форвардом «Голден Стэйт» Кевином Дюрантом.