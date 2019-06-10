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10 июня, источник: ТАСС

Четырехкратный чемпион НБА Паркер завершил карьеру

ТАСС, 10 июня. Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) француз Тони Паркер объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил в своем Twitter в понедельник.

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Источник: AFP 2019

Сезон-2018/19 разыгрывающий защитник провел в «Шарлотт». В регулярном чемпионате он провел 56 игр, в которых набирал в среднем 9,5 очка, совершая 1,5 подбора и отдавая 3,7 передач.

В течение карьеры он выступал за французский «Расинг Пари» (1999−2001), а также клуб НБА «Сан-Антонио», в котором провел 17 лет (2001−2018). Он становился самым ценным игроком чемпионата Европы (2013), лучшим европейским баскетболистом года (2007, 2013), признавался шесть раз самым ценным игроком финальной серии НБА (2006, 2007, 2009, 2012−2014).

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В составе сборной Франции Паркер становился чемпионом Европы (2013), серебряным (2011) и двукратным бронзовым призером (2005, 2015) европейского первенства.

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