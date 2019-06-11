Михайловский снял свою кандидатуру с драфта НБА-2019

Один из самых талантливых российских баскетболистов 18-летний Михайловский в апреле объявил о решении выставить свою кандидатуру на драфт нынешнего года. До 10 июня россиянин мог отказаться от участия, что он и сделал. Рубин пояснил, что через год у молодого игрока саратовского клуба шансы быть выбранным в первом раунде только увеличатся.