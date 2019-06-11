Михайловский снял свою кандидатуру с драфта НБА-2019
Атакующий защитник саратовского «Автодора» и сборной России Никита Михайловский не примет участие в драфта НБА, который пройдет 20 июня в
Атакующий защитник саратовского «Автодора» и сборной России Никита Михайловский не примет участие в драфта НБА, который пройдет 20 июня в
Один из самых талантливых российских баскетболистов 18-летний Михайловский в апреле объявил о решении выставить свою кандидатуру на драфт нынешнего года. До 10 июня россиянин мог отказаться от участия, что он и сделал. Рубин пояснил, что через год у молодого игрока саратовского клуба шансы быть выбранным в первом раунде только увеличатся.
В сезоне-2018/19 Михайловский провел 25 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за игру 5,8 очка, 2,2 подбора и 0,7 передачи, и был признан лучшим молодым игроком лиги.
Таким образом, драфт Национальной баскетбольной ассоциации вновь пройдет без участия российских баскетболистов. В последний раз представитель России был выбран на драфте НБА в 2013 году: форвард люберецкого «Триумфа» Сергей Карасев был задрафтован «Кливлендом» под 19-м номером.