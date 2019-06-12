ESPN: Дюрэнт рискует выбыть из строя на 7−10 месяцев
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрэнт может пропустить от семи до десяти месяцев
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрэнт может пропустить от семи до десяти месяцев
Встреча между «Голден Стэйт» и «Торонто», в которой получил повреждение Дюрэнт, прошла в понедельник в Канаде и завершилась победой действующих чемпионов со счетом 106:105.
Дюрэнт покинул расположение своей команды и отправился на прохождение обследования в
Ранее Дюрэнт пропустил почти месяц