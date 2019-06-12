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11:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ESPN: Дюрэнт рискует выбыть из строя на 7−10 месяцев

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрэнт может пропустить от семи до десяти месяцев из-за травмы, полученной в пятом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», сообщает ESPN.

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Источник: AP 2019

Встреча между «Голден Стэйт» и «Торонто», в которой получил повреждение Дюрэнт, прошла в понедельник в Канаде и завершилась победой действующих чемпионов со счетом 106:105.

Дюрэнт покинул расположение своей команды и отправился на прохождение обследования в Нью-Йорк По информации ESPN, у форварда должен подтвердиться разрыв ахиллова сухожилия, восстановление после которого обычно занимает от семи до десяти месяцев.

Ранее Дюрэнт пропустил почти месяц из-за травмы икроножной мышцы.

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