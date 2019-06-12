ESPN: Дюрэнт рискует выбыть из строя на 7−10 месяцев

Встреча между «Голден Стэйт» и «Торонто», в которой получил повреждение Дюрэнт, прошла в понедельник в Канаде и завершилась победой действующих чемпионов со счетом 106:105.

Дюрэнт покинул расположение своей команды и отправился на прохождение обследования в Нью-Йорк По информации ESPN, у форварда должен подтвердиться разрыв ахиллова сухожилия, восстановление после которого обычно занимает от семи до десяти месяцев.