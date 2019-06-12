«Я больше не могу быть Тони Паркером». Каким запомнят легенду «Сперс»
Он ушёл потому, что больше не мог сражаться за чемпионство. Без этого баскетбол ему неинтересен.
Он ушёл потому, что больше не мог сражаться за чемпионство. Без этого баскетбол ему неинтересен.
Эта история началась в далёком 2001 году. 21-летний Тони Паркер провёл неплохой сезон за французскую команду «Пэрис Баскет Рэйсинг» и был выбран в конце первого раунда драфта. Когда баскетболист переезжал, всё, о чём он мечтал, это стать «неплохим запасным игроком».
«Моя карьера была лучше, чем любая моя детская мечта. Когда я только приехал в НБА, я думал, что, мол, чувак, если я смогу тут стать неплохим маленьким игроком, хорошим запасным, я буду счастлив. Я просто был рад оказаться тут», — говорил Паркер.
Судьба распорядилась иначе. За 18 лет в Национальной баскетбольной ассоциации француз выиграл четыре чемпионских титула, шесть раз участвовал в Матчах звёзд, а в 2007 году стал MVP финальной серии. Это был первый раз в истории турнира, когда самым полезным игроком главной серии года стал европеец.
В 2017 году Тони Паркер сказал в интервью, что планирует сыграть в НБА 20 сезонов. Даже сейчас, спустя 18 лет после появления в лиге, он физически готов. Но просто не хочет этого делать в условиях, когда команде — последний сезон Паркер провёл в «Шарлотт» — не приходится бороться за чемпионство.
«Я легко могу сыграть ещё два года, без проблем. Физически я хорошо себя чувствую, особенно в запасного, которым меня сделал Джеймс Боррего. Так что два года легко бы отыграл. Но я не хочу просто играть, я никогда не занимался баскетболом для этого. Никогда не играл ради денег, никогда не играл просто ради удовольствия. Я хочу побеждать. […] К мысли о завершении карьеры меня подтолкнуло много всего, но, в конце концов, я подумал, что если я больше не могу быть Тони Паркером, не могу сражаться за чемпионство, то я больше не хочу играть в баскетбол.
На протяжении 17 лет, когда я начинал сезоны со «Спёрс», я действительно думал, что у нас был хороший шанс на чемпионство. Поэтому для меня было очень странно приехать в команду и услышать, что у нас просто нет шансов. Несмотря на то, что я провёл в Шарлотт отличное время — а игроки в этой команде отличные, мы дружили — я, в конце концов, играю для того, чтобы
Кроме того, к мыслям о завершении карьеры Паркера подтолкнула и разлука с семьёй, которая осталась в
Свою последнюю игру в НБА защитник провёл 17 марта против «Майами Хит». Он вышел со скамейки и за 17 минут настрелял 11 очков. Всего же за свою заокеанскую карьеру француз в среднем набирал по 15,5 очка, делал по 6,5 передачи и 2,7 подбора в среднем в 1254 матчах.
Теперь у 37-летнего Тони Паркера много дел. Клуб, которым он владеет во Франции — АСВЕЛ, — выиграл женский чемпионат, а в мужском без проблем добрался до финала, где сыграет с «Монако». Тем более, следующие несколько лет команда проведёт в Евролиге, под которую сейчас в городе строят новую арену.
Но после этого он планирует жить в США, в
«Я люблю это. Не хочу просто заниматься баскетбольными делами, но хочу делать бизнес — как заниматься маркетингом, как привести людей на трибуны, как работать с
Что ж, нам остаётся только порадоваться за легенду «Спёрс». И, может быть, пустить скупую мужскую