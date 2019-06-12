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12:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым баскетболистом 2019 года

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым баскетболистом в 2019 году, сообщает Forbes.

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Источник: AP 2019

Его суммарные доходы составили $ 89 млн. Из них $ 36 млн приходится на зарплату, а $ 53 млн — на поступления от рекламных контрактов.

Вслед за ним идут разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри с доходами $ 79,8 млн ($ 37,8 млн зарплаты и $ 42 млн от рекламы) и его партнёр по команде лёгкий форвард Кевин Дюрант с $ 65,4 млн ($ 30,4 млн и $ 35 млн).

В общем рейтинге среди всех спортсменов Джеймс, Карри и Дюрант заняли соответственно 8-е, 9-е и 10-е места. Возглавили список нападающий футбольной «Барселоны» Лионель Месси с доходом $ 127 млн и нападающий футбольного «Ювентуса» Криштиану Роналду с $ 109 млн.

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