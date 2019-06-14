Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА

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Самым результативным игроком шестой встречи в составах обеих команд стал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон. Он набрал 30 очков и сделал пять подборов, однако в концовке третьей четверти покинул площадку из-за травмы. Томпсон пытался забросить мяч сверху и неудачно приземлился, после чего покинул арену при помощи персонала и на костылях. По информации североамериканских СМИ, у защитника мог случиться разрыв крестообразной связки левого колена.

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Томпсон стал вторым игроком стартового состава команды, который получил серьезную травму по ходу завершившегося плей-офф. В пятом матче форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, не игравший с 9 мая из-за повреждения икроножной мышцы, форсировал свое восстановление и вышел на площадку. За 12 минут он набрал 11 очков и сделал два подбора, реализовав четыре из пяти бросков (3 из 3 трехочковых), однако во второй четверти получил повреждение правой ноги и тоже покинул арену на костылях. Позднее стало известно, что 30-летний баскетболист порвал ахиллово сухожилие, а точные сроки его восстановления не определены.

«Торонто» смог грамотно воспользоваться серьезными проблемами соперника. Канадская команда уверенно лидировала в серии, ведя после четырех матчей со счетом 3−1. Даже поражение на домашнем паркете в пятой встрече не надломило клуб. Шестой поединок прошел под полным контролем «Торонто», несмотря на то, что походу третьей четверти команда отпустила соперника в отрыв с разницей в пять очков.

Самыми результативными игроками канадского клуба стали защитник Кайл Лоури (26 очков, 10 передач) и форвард Паскаль Сиакам (26 очков, 10 подборов), записавшие на свой счет дабл-даблы. Коллега Сиакама по амплуа Кавай Леонард набрал 22 очка, сделал шесть подборов и две передачи.

Стоит отметить, что «Голден Стэйт» не помог даже трипл-дабл форварда Дрэймонда Грина — 11 очков, 19 подборов и 13 передач.

Кавай же был признан самым ценным игроком финальной серии. Форвард записал на свой счет 732 очка в прошедшем плей-офф. По этому показателю он вышел на третье место в истории НБА. Большее количество очков удавалось набрать только Леброну Джеймсу (748, в 2018 году) и Майклу Джордану (759, 1992).

Леонард и Сиакам набрали в этом розыгрыше плей-офф 1187 очков, по этому показателю они разделили второе место в истории НБА вместе с Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном из «Чикаго». Больше всех очков в одном розыгрыше плей-офф НБА набирали Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд (1222), игравшие за «Майами».

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал шестым игроком с сезона-1976/77, который набирал 30 и более очков в 10 матчах финалов плей-офф НБА в карьере после Майкла Джордана, Леброна Джеймса, Шакила О’Нила, Коби Брайанта и Карима Абдула-Джаббара.

«Торонто» сотворил историю

«Торонто» впервые выступал в финале плей-офф НБА. Клуб стал участником лиги в 1995 году, когда ее решили расширить первымипредставителями из Кандады — «Торонто Рэпторс» и «Ванкувер Гриззлис». Позже «Ванкувер», не добившись серьезных успехов, переехал в Мемфис, оставив «Торонто» единственным канадским клубом в НБА.

По итогам сезона команда заняла второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 58 побед при 24 поражениях. В плей-офф клуб поочередно обыграл «Орландо» (4−1), «Филадельфию» (4−3) и «Милуоки» (4−2). Ранее самым высоким достижением команды был выход в финал Восточной конференции в 2016 году. Тогда «Торонто» уступил «Кливленду» в серии со счетом 2−4.

«Голден Стэйт» в регулярном чемпионате стал первым на Западе (57−25). В плей-офф его соперниками стали «Лос-Анджелес Клипперс» (4−2), «Хьюстон» (4−2) и «Портленд» (4−0). Клуб пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА, а в трех противостояниях из четырех предыдущих он неизменно добивался победы. Ранее единственной командой, которая оказалась сильней, был «Кливленд» (4−3, 2016 год).

Клуб из Окленда шесть раз в истории выигрывал чемпионский титул — пять побед в НБА (1956, 1975, 2015, 2017, 2018) и еще одна в Баскетбольной ассоциации Америки (БАА) в 1947 году. БАА в 1949 году объединилась с Национальной баскетбольной лигой (НБЛ), сформировав НБА, поэтому чемпионства, завоеванные в предшествующих организациях, идут в зачет и Национальной баскетбольной ассоциации.