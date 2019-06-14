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08:05 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Торонто» Леонард признан самым ценным игроком финала НБА

ТАСС, 14 июня. Форвард клуба «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.

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В ночь на пятницу «Торонто» в гостях обыграл «Голден Стэйт» со счетом 114:110 и победил в финальной серии (4−2). Клуб впервые в истории стал чемпионом НБА.

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Кавай набрал в шестом матче 22 очка, сделал шесть подборов и две передачи. Форвард записал на свой счет 732 очка в прошедшем плей-офф.

По этому показателю он вышел на третье место в истории НБА. Большее количество очков удавалось набрать только Леброну Джеймсу (748, в 2018 году) и Майклу Джордану (759, 1992).

Приз самому ценному игроку финала НБА вручается с 1969 года. Больше всех титулов на счету Джордана — шесть (1991−1993, 1996−1998). По три раза его получали Мэджик Джонсон, Шакил О’Нил, Тим Данкан и Джеймс.

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