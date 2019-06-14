Форвард «Торонто» Леонард признан самым ценным игроком финала НБА

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В ночь на пятницу «Торонто» в гостях обыграл «Голден Стэйт» со счетом 114:110 и победил в финальной серии (4−2). Клуб впервые в истории стал чемпионом НБА.

Кавай набрал в шестом матче 22 очка, сделал шесть подборов и две передачи. Форвард записал на свой счет 732 очка в прошедшем плей-офф.

По этому показателю он вышел на третье место в истории НБА. Большее количество очков удавалось набрать только Леброну Джеймсу (748, в 2018 году) и Майклу Джордану (759, 1992).