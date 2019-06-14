Форвард «Торонто» Леонард заявил, что добился единства с командой в прошедшем сезоне НБА

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В ночь на пятницу «Торонто» в гостях обыграл «Голден Стэйт» со счетом 114:110 и победил в финальной серии (4−2). Клуб впервые в истории стал чемпионом НБА. Леонард был признан самым ценным игроком финальной серии.

«Прошлым летом я многое пережил из-за травмы, — сказал Леонард. — Но у меня была отличная поддержка, я продолжал усердно работать и думать о своей цели, к которой я пришел сейчас. Я смог прийти к единству мышления с командой и нашим тренером».

Леонард также отметил, что не думает о том, что станет свободным агентом этим летом. «Сейчас я буду наслаждаться победой с моими товарищами по команде и тренерами, а об этом вопросе подумаю позже», — добавил баскетболист.