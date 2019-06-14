Тренер «Голден Стэйт» Керр назвал последнюю игру финальной серии плей-офф НБА уникальной

Источник: AP 2019

В ночь на пятницу «Голден Стэйт» дома уступил «Торонто» со счетом 110:114 и проиграл в финальной серии (2−4). Клубу не удалось в третий раз подряд и в седьмой раз в истории стать чемпионом НБА.

«Это один из тех моментов в карьере, когда вы играете на домашней площадке последний раз в сезоне, — сказал Керр. — Одержали бы мы победу или проиграли, но у нас была возможность поделиться своими эмоциями и попрощаться с болельщиками. Это была странная, уникальная ночь».

Керр — первый наставник, кому удалось пять раз стать чемпионом в качестве игрока и три раза в качестве тренера.