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10:46 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Голден Стэйт» Керр назвал последнюю игру финальной серии плей-офф НБА уникальной

ТАСС, 14 июня. Главный тренер клуба «Голден Стэйт» Стив Керр назвал уникальной последнюю игру финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19. Слова специалиста приводит телеканал TSN.

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Источник: AP 2019

В ночь на пятницу «Голден Стэйт» дома уступил «Торонто» со счетом 110:114 и проиграл в финальной серии (2−4). Клубу не удалось в третий раз подряд и в седьмой раз в истории стать чемпионом НБА.

«Это один из тех моментов в карьере, когда вы играете на домашней площадке последний раз в сезоне, — сказал Керр. — Одержали бы мы победу или проиграли, но у нас была возможность поделиться своими эмоциями и попрощаться с болельщиками. Это была странная, уникальная ночь».

Керр — первый наставник, кому удалось пять раз стать чемпионом в качестве игрока и три раза в качестве тренера.

«Голден Стэйт» пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА, а в трех противостояниях из четырех предыдущих он неизменно добивался победы. Ранее единственной командой, которая оказалась сильней, был «Кливленд» (3−4, 2016 год).

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