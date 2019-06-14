Тренер «Голден Стэйт» Керр назвал последнюю игру финальной серии плей-офф НБА уникальной
ТАСС, 14 июня. Главный тренер клуба «Голден Стэйт» Стив Керр назвал уникальной последнюю игру финальной серии
ТАСС, 14 июня. Главный тренер клуба «Голден Стэйт» Стив Керр назвал уникальной последнюю игру финальной серии
В ночь на пятницу «Голден Стэйт» дома уступил «Торонто» со счетом 110:114 и проиграл в финальной серии (2−4). Клубу не удалось в третий раз подряд и в седьмой раз в истории стать чемпионом НБА.
«Это один из тех моментов в карьере, когда вы играете на домашней площадке последний раз в сезоне, — сказал Керр. — Одержали бы мы победу или проиграли, но у нас была возможность поделиться своими эмоциями и попрощаться с болельщиками. Это была странная, уникальная ночь».
Керр — первый наставник, кому удалось пять раз стать чемпионом в качестве игрока и три раза в качестве тренера.
«Голден Стэйт» пятый раз подряд вышел в финал