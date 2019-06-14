Отодвинули США: «Торонто» сотворил сенсацию в НБА

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«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча, которая прошла на домашней площадке «воинов» «Оракл Арена» в Окленде, завершилась со счетом 114:110 в пользу гостей. Таким образом, счет в серии стал 4:2 в пользу «динозавров», которые впервые в своей истории стали чемпионами НБА.

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Оформить чемпионство команда Ника Нерса могла еще в пятом матче, который состоялся 11 июня в Торонто, однако «Голден Стэйт» сумел добыть минимальную победу и сократить разрыв в серии. После того поражения канадского клуба многие были убеждены: «Уорриорз» дожмет и возьмет свое четвертое чемпионство за последние пять лет. «Рэпторс» были с этим не согласны.

Уже на первых минутах гости резко пошли в атаку во главе с разыгрывающим защитником Кайлом Лаури и принесли себе преимущество «+8». И пока «Торонто» наращивал по ходу начала четверти свой гандикап, пять раз подряд реализовав трехочковые броски из-за дуги, «Голден Стэйт» пытался разрыв в счете минимизировать, довольствуясь лишь точным броскам внутри зоны.

Выровнять ситуацию хозяевам площадки удалось лишь к концу первой 12-минутки, когда «воины» сумели сократить преимущество «Рэпторс» от «+9» до «+1». В итоге счет после первой четверти стал 33:32 в пользу гостей.

Вторая четверть оказалась наиболее напряженной за весь матч. Преимущество переходило от одной команды к другой, но весомым не было. В результате завершили тайм с преимуществом «Торонто» в три очка.

Его гости удерживали аж до середины третьей четверти, пока инициативу не перехватили «Уорриорз», понимавшие, что от них в режиме реального времени уползает трофей. При счете 76:76 хозяева паркета сделали два точных двухочковых броска подряд и до самого конца удерживали преимущество в два очка. На заключительный отрезок игры подопечные Стива Керра должны были уйти с позитивным настроем, но в самом конце четверти серьезную травму колена получил один из лидеров «Голден Стэйт» Клэй Томпсон.

29-летний атакующий защитник ворвался в зону «хай пост» и в момент выполнения броска упал после столкновения с защитником «Торонто» Дэнни Грином, сфолившем на своем оппоненте. Томпсон неудачно приземлился на ногу и травмировал левое колено. В связи с повреждением американец был вынужден покинуть площадку и уйти в раздевалку, однако вскоре он вернулся на паркет, надеясь продолжить игру.

Выполнив два точных штрафных броска, Томпсон показал, что не может играть дальше, и при помощи врачей покинул площадку, досрочно завершив для себя матч.

К тому моменту Клэй набрал 30 очков и совершил пять подборов. С данными показателями он так и остался самым результативным игроком встречи. Вероятно, если бы не травма, то «Голден Стэйт» сумел бы сохранить и, наверное, даже увеличить свое преимущество в последней четверти. Но потеря ключевого игрока с учетом того, что «Уорриорз» и так вышел на шестой матч в далеко не самом оптимальном составе, потеряв Кевина Дюранта, не могла не сказаться. К слову о Дюранте: в пятой встрече он не должен был принимать участие, однако, посоветовавшись с близкими и родственниками, решил помочь своей команде, даже при наличии поврежденной голени. И это сыграло с ним злую шутку. В одном из эпизодов пятого матча он получил серьезную травму, а медицинское обследование выявило у Кевина разрыв ахиллова сухожилия, из-за чего он может выбыть из строя на год.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Byn0c6NjoQq/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от 35 (@easymoneysniper)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-12T19:54:40+00:00">12 Июн 2019 в 12:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После того эпизода всю ответственность за потерю одного из лучших игроков клуба на следующий сезон взял на себя президент «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс.

Что касается Томпсона, то арену он смог покинуть только на костылях.

Игроки «Торонто», в свою очередь, не могли не понимать, что состав соперника наиболее ослаблен, и именно заключительный отрезок игры необходимо провести особенно сильно, чтобы добиться триумфа. Реализовать задуманное удалось, хоть и с трудом.

В середине последней четверти канадцы перехватили преимущество, лидируя «+3». Далее все получилось максимально драматично. «Голден Стэйт» в самой концовке встречи умудряются сократить отставание в один балл. За 40 секунд до конца форвард гостей Паскаль Сиакам набирает два очка, после чего фол на себе заработал звезда «воинов» Стефен Карри, успешно реализовав два штрафных броска из двух.

После нескольких тайм-аутов хозяева стали активно прессинговать своего соперника, и Карри, получив мяч у дуги, бросил, но не попал в кольцо. Эти драгоценные три очка стоили «Голден Стэйт» победы.

За 0,9 секунды до конца игры Кавай Леонард набрал три очка со штрафных бросков, и «Уорриорз» уже просто не успел ничего сделать. 114:110 — победа «Торонто», который стал первым канадским клубом, ставшим чемпионом НБА за всю историю.

Несмотря на то, что самым результативным в составе победителей стал Кайл Лаури, набравший 26 очков и оформивший десять передач, самым ценным игроком финала НБА был признан именно Леонард, записавший на свой счет 22 балла, шесть подборов, три передачи и два перехвата. Данную награду 27-летний легкий форвард завоевал во второй раз в своей карьере. Ранее MVP финала НБА он был признан в 2014 году, когда завоевал чемпионский титул, обыграв «Майами Хит» в составе «Сан-Антонио Сперс».

Интересно, что за триумфальной игрой канадского клуба ожидаемо следил едва ли не главный фанат «Торонто» рэпер Дрейк. Правда, в отличие от нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе, в Окленд он не поехал, решив понаблюдать за игрой в фан-зоне в Торонто. После исторической победы известный рэпер даже дал несколько комментариев.

«Это было невероятно. Вы сами видели, что случилось. Их династия окончена. Мы сделали то, что должны были сделать. Сегодняшняя ночь принадлежит Торонто. Мы сделали это от всего сердца. Со всей любовью», — заявил Дрейк, после чего стал раскатывать по центру города, выглядывая из окна на крыше салона своего автомобиля.