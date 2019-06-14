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13:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Пау и Марк Газоли стали первыми братьями, ставшими чемпионами НБА

После того, как центровой Марк Газоль в составе «Торонто Рэпторс» выиграл финальную серию плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз», он и Пау Газоль стали первыми родными братьями, каждый из которых имеет в послужном списке титул чемпиона лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Пау, который является старшим братом Марка и выступает на позициях мощного форварда и центрового, дважды становился чемпионом НБА, выступая за «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезонах-2008/09 и 2009/10. При этом Пау впервые завоевал титул в возрасте 28 лет, а Марк — в 34 года.

Марк Газоль перешёл в «Торонто» по ходу нынешнего сезона в результате обмена из «Мемфис Гриззлиз», за который выступал всю предыдущую карьеру в лиге. До нынешнего сезона Газоль-младший ни разу не играл в финальных сериях и провёл лишь четыре матча в финале конференции.

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