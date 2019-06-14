«Голден Стэйт» — все. «Торонто» больше не лузеры, они чемпионы НБА

«Голден Стэйт» — это читерство. Закрывайте к чертям эту вашу НБА. 5 оллстаров в одной команде — вы там обалдели совсем? «Уорриорс» выиграли чемпионат до его начала. Скукота, а не сезон, — всего 10 месяцев назад НБА казалась самой предсказуемой лигой мира. Действующий чемпион, доминирующий «Голден Стэйт» умудрился подписать пятого оллстара в команду — травмированного, проблемного, с жирком, но все же оллстара.

Демаркуса Казинса присоединили к живым и здоровым Карри, Томпсону, Дюранту и Грину.

Плевать, как именно «воинам» удалось это сделать — главное, они создали команду, которую остановить в принципе анреал. Ни Леброну, ни Каваю, ни, хе-хе, Хардену с Полом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxknrE5pjWC/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxknrE5pjWC/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxknrE5pjWC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Game 2 views ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/warriors/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Golden State Warriors</a> (@warriors) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-17T17:33:53+00:00">17 Май 2019 в 10:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Так казалось примерно всем летом прошлого года.

«Голден Стэйт» разрушен, переломан, его звезды воют от боли и ломают себе все, что можно сломать. «Голден Стэйт» проигрывает свой последний матч в истории магической «Оракл Арены». «Голден Стэйт» проигрывает шестой матч финала вечным лузерам из «Торонто» и проигрывает финал 2:4.

А теперь встаньте те, кто верил в такой голливудский сюжет до начала сезона. Окей, давайте просто посидим и офигеем. «Торонто» — чемпионы НБА. «Голден Стэйт» с пятью оллстарами не сделал трипит.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/X4USsy7RWN8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как так вышло-то?

Один из главных комиков США — Гильермо из шоу Джимми Киммела — каждый год ходит на NBA Finals Media Day. Задает звездам НБА тупейшие (но смешные) вопросы, спрашивает Леброна про его любимый салат и создает собственную команду в Мексике. Ну, в Канаде же есть.

В этом году Гильермо жестил по полной — например, спрашивал у Стива Керра и игроков: «Вы готовы к сексу втроем?». Вместо третьего титула подряд — three-peat — Гильермо осознанно говорил threesome. И правда, какая разница.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/l-41ENm1X2Q?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но шутка Гильерме оказалась пророческой (пусть он ей такой и не делал). Игра «Уорриорс» Карри и Клэя всегда была сексуальной настолько, насколько это вообще возможно. «Воины» играли в дико зрелищный баскет, который возбуждал в болельщиках в «Оракле» все: любовь к игре, любовь к команде, любовь к цифре «три». «ГСВ» четыре года подряд, даже в проигранном Леброну с 1−3 финале, не просто коллекционировали титулы.

Они вербовали новых и новых свидетелей секты Стефа. «ГСВ» делали из каждого матча шоутайм, а не просто «играли на результат».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bw0MCk9jHfT/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bw0MCk9jHfT/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bw0MCk9jHfT/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">BANG‼️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/warriors/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Golden State Warriors</a> (@warriors) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-28T22:09:03+00:00">28 Апр 2019 в 3:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но в этом плей-офф «Голден Стэйт» делал только одно — мучился. Когда эти мучения все равно трансформировались в резалт — никто сильно не парился. «Ну это же ГСВ, они все равно выиграют». Но «воины» не должны выгрызать победы и страдать ради них. Они должны делать шоу.

Иначе это не тот самый «ГСВ», который влюбил в себя даже людей далеких от баскета. Ну и обзавелся толпой хейтеров — обычная история для побеждающей слишком часто и просто команды.

«ГСВ» мучился почти каждую серию плей-офф — даже с «Клипперс», которые украли аж две победы у стопудового фаворита. С «Хьюстоном» шестой матч пришлось вытаскивать без травмированного Дюранта. Легко было только с «Портлендом» — но для этого «Портленд» когда-то и создавали.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxoSMkaJ2u4/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxoSMkaJ2u4/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/warriors/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Golden State Warriors</a> (@warriors) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-19T03:43:11+00:00">18 Май 2019 в 8:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Против «Торонто» вскрылось все, что так не хотел вскрывать Стив Керр. Катастрофический запас ролевиков — Ливингстон и Игудала, сюрприз-сюрприз, не молодеют, Куин Кук дружит с КД (кажется, это его главная функция в команде), а Богута вернули из Австралию на удачу.

Но не свезло. Ах да, а еще есть Жеребко. Сорри за мат.

Мощнейшая защита «ГСВ», которая к пятому году династии уже никакая не мощнейшая. Где-то из-за индивидуальных историй (тот же сдающий Игги, не справляющийся почти в одиночку Грин и много чего еще), где-то просто потому что «где взять эмоции, чтобы снова рубиться на своей половине».

Ну и, это самое, травмы. «А вот если бы играл Кей Ди». «А вот если бы еще и Клэй не сломался в третьей четверти шестого матча». «А вот если бы…». Это все, конечно, отмазки в пользу игроков «Химок» — ну, бедных. Но история простая: полноценный финал НБА в этом году не увидел никто.

Полный драмы, человеческих мини-трагедий и слез взрослых мужиков в дорогих костюмах — да. Но спортивной интриги было минимум — без КД и тем более Клэя команда из 5 оллстаров стала тупо слабее кавайной банды из «Торонто». Этих самых звезд остается «всего» 3, но один из них не бросает, а другой просто Казинс.

Последнюю четверть финала, последнюю четверть «Уорриорс» в истории «Оракл Арены» Стеф тащил в одиночку. Не вытащил. При всей гениальности Карри, режим «соло» вообще не особо про него. Карри был хедлайнером атак, сердцем самой зрелищной и просто прекрасной команды XXI века.

Но «хиробол» — история не про Стефа. Как и трипит — история не про «ГСВ».

Кто чемпион-то?

Понимаем, тяжело осознать. Команда из Канады. Команды, игру которой ведет Кайл Лаури. Лаури. «Торонто». Норман Пауэлл, прости Господи. Эти люди выиграли НБА.

Убирая стеб, мы увидим самую сбалансированную команду сезона. Команду, которая вылезла из болота чокерства ровно тогда, когда это было нужно. Понятно, что канадцы завербовали самый ценный актив на рынке — Кавая Ленарда. Понятно, что сейчас все восторгаются им. Мол, пришел, увидел, победил, теперь и threesome заслуживает, а что.

Но «Торонто» — история не столько про Кавая. Ленарду дали MVP финала (хотя MVP финала Лаури), он выдал два героических матча на «Оракле» при 1:1. Но у «Торонто» для общей победы было то, что «Уорриорс» сами загубили, собирая оллстаров. Были парни, которые решали тогда, когда на Кавае дабл-тимили. И даже трипл-тимили. Опять эта цифра три, извините.

Кайл Лаури наконец-то доказал всей Канаде, всей планете и всему себе, что он не чокер. Он и не великий снайпер, он «всего-то» мозг команды, которая выиграла НБА и лишила «ГСВ» трипита. За первые пару минут шестого матча Лаури играл с ГСВ в одиночку и выиграл 8:0.

Паскаль Сиакам разрывал краску всю серию — даже когда в этой краске тусовались элитные дефендеры Грин и Луни, экс-элитный дефендер Игудала и просто дефендер Богут. В шестой игре 25-летний камерунец настрелял 26 очков — столько же только у Лаури. У Кавая на четыре меньше.

И именно Сиакам совершил «чемпионский» бросок, сделав счет 111−108 за 26 секунд до конца. Фрэн Ванвлит после рождения ребенка переродился в Стефа Карри на минималках и палил трешки как гребаный оллстар, Ибака помолодел с 50 до 49, Газоль, Грин и Пауэлл вроде ничего глобально не испортили. Тоже роль.

«Они смогут дальше прогрессировать, отталкиваясь от успеха в этом сезоне», — слова Кавая на пресс-конференции. «Они», не «мы» — кажется, годовая аренда Ленарда в Канаде подошла к концу. Робот сделал свое дело — робот может перезагружаться в другой команде.