«Голден Стэйт» — все. «Торонто» больше не лузеры, они чемпионы НБА
Никакого трипита, расходимся.
Никакого трипита, расходимся.
«Голден Стэйт» — это читерство. Закрывайте к чертям эту вашу НБА. 5 оллстаров в одной команде — вы там обалдели совсем? «Уорриорс» выиграли чемпионат до его начала. Скукота, а не сезон, — всего 10 месяцев назад НБА казалась самой предсказуемой лигой мира. Действующий чемпион, доминирующий «Голден Стэйт» умудрился подписать пятого оллстара в команду — травмированного, проблемного, с жирком, но все же оллстара.
Демаркуса Казинса присоединили к живым и здоровым Карри, Томпсону, Дюранту и Грину.
Плевать, как именно «воинам» удалось это сделать — главное, они создали команду, которую остановить в принципе анреал. Ни Леброну, ни Каваю, ни,
Так казалось примерно всем летом прошлого года.
«Голден Стэйт» разрушен, переломан, его звезды воют от боли и ломают себе все, что можно сломать. «Голден Стэйт» проигрывает свой последний матч в истории магической «Оракл Арены». «Голден Стэйт» проигрывает шестой матч финала вечным лузерам из «Торонто» и проигрывает финал 2:4.
А теперь встаньте те, кто верил в такой голливудский сюжет до начала сезона. Окей, давайте просто посидим и офигеем. «Торонто» — чемпионы НБА. «Голден Стэйт» с пятью оллстарами не сделал трипит.
Один из главных комиков США — Гильермо из шоу Джимми Киммела — каждый год ходит на NBA Finals Media Day. Задает звездам НБА тупейшие (но смешные) вопросы, спрашивает Леброна про его любимый салат и создает собственную команду в Мексике. Ну, в Канаде же есть.
В этом году Гильермо жестил по полной — например, спрашивал у Стива Керра и игроков: «Вы готовы к сексу втроем?». Вместо третьего титула подряд —
Но шутка Гильерме оказалась пророческой (пусть он ей такой и не делал). Игра «Уорриорс» Карри и Клэя всегда была сексуальной настолько, насколько это вообще возможно. «Воины» играли в дико зрелищный баскет, который возбуждал в болельщиках в «Оракле» все: любовь к игре, любовь к команде, любовь к цифре «три». «ГСВ» четыре года подряд, даже в проигранном Леброну с 1−3 финале, не просто коллекционировали титулы.
Они вербовали новых и новых свидетелей секты Стефа. «ГСВ» делали из каждого матча шоутайм, а не просто «играли на результат».
Но в этом
Иначе это не тот самый «ГСВ», который влюбил в себя даже людей далеких от баскета. Ну и обзавелся толпой хейтеров — обычная история для побеждающей слишком часто и просто команды.
«ГСВ» мучился почти каждую серию
Против «Торонто» вскрылось все, что так не хотел вскрывать Стив Керр. Катастрофический запас ролевиков — Ливингстон и Игудала,
Но не свезло. Ах да, а еще есть Жеребко. Сорри за мат.
Мощнейшая защита «ГСВ», которая к пятому году династии уже никакая не мощнейшая.
Ну и, это самое, травмы. «А вот если бы играл Кей Ди». «А вот если бы еще и Клэй не сломался в третьей четверти шестого матча». «А вот если бы…». Это все, конечно, отмазки в пользу игроков «Химок» — ну, бедных. Но история простая: полноценный финал НБА в этом году не увидел никто.
Полный драмы, человеческих
Последнюю четверть финала, последнюю четверть «Уорриорс» в истории «Оракл Арены» Стеф тащил в одиночку. Не вытащил. При всей гениальности Карри, режим «соло» вообще не особо про него. Карри был хедлайнером атак, сердцем самой зрелищной и просто прекрасной команды XXI века.
Но «хиробол» — история не про Стефа. Как и трипит — история не про «ГСВ».
Понимаем, тяжело осознать. Команда из Канады. Команды, игру которой ведет Кайл Лаури. Лаури. «Торонто». Норман Пауэлл, прости Господи. Эти люди выиграли НБА.
Убирая стеб, мы увидим самую сбалансированную команду сезона. Команду, которая вылезла из болота чокерства ровно тогда, когда это было нужно. Понятно, что канадцы завербовали самый ценный актив на рынке — Кавая Ленарда. Понятно, что сейчас все восторгаются им. Мол, пришел, увидел, победил, теперь и threesome заслуживает, а что.
Но «Торонто» — история не столько про Кавая. Ленарду дали MVP финала (хотя MVP финала Лаури), он выдал два героических матча на «Оракле» при 1:1. Но у «Торонто» для общей победы было то, что «Уорриорс» сами загубили, собирая оллстаров. Были парни, которые решали тогда, когда на Кавае
Кайл Лаури
Паскаль Сиакам разрывал краску всю серию — даже когда в этой краске тусовались элитные дефендеры Грин и Луни,
И именно Сиакам совершил «чемпионский» бросок, сделав счет 111−108 за 26 секунд до конца. Фрэн Ванвлит после рождения ребенка переродился в Стефа Карри на минималках и палил трешки как гребаный оллстар, Ибака помолодел с 50 до 49, Газоль, Грин и Пауэлл вроде ничего глобально не испортили. Тоже роль.
«Они смогут дальше прогрессировать, отталкиваясь от успеха в этом сезоне», — слова Кавая на
А еще Кавай после победы танцевал. Кавай — танцевал. А еще Кавай после победы улыбался. Кавай — улыбался. Самый странный сезон НБА в XXI веке финишировал максимально аномально.