Текущие события
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Футбол. Сборные
13.06
Египет1
Танзания0
Футбол. Сборные
19:00
Индонезия
Вануату
Футбол. Сборные
20:30
Кот-д`Ивуар
Уганда
Футбол. Сборные
16.06
Египет
Гвинея
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал
Нигерия
Все события
Фоторепортажи
8Тренировка сборной России
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
14 июня, источник: Sport24

«Голден Стэйт» — все. «Торонто» больше не лузеры, они чемпионы НБА

Никакого трипита, расходимся.

Наверх

«Голден Стэйт» — это читерство. Закрывайте к чертям эту вашу НБА. 5 оллстаров в одной команде — вы там обалдели совсем? «Уорриорс» выиграли чемпионат до его начала. Скукота, а не сезон, — всего 10 месяцев назад НБА казалась самой предсказуемой лигой мира. Действующий чемпион, доминирующий «Голден Стэйт» умудрился подписать пятого оллстара в команду — травмированного, проблемного, с жирком, но все же оллстара.

Демаркуса Казинса присоединили к живым и здоровым Карри, Томпсону, Дюранту и Грину.

Плевать, как именно «воинам» удалось это сделать — главное, они создали команду, которую остановить в принципе анреал. Ни Леброну, ни Каваю, ни, хе-хе, Хардену с Полом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так казалось примерно всем летом прошлого года.

«Голден Стэйт» разрушен, переломан, его звезды воют от боли и ломают себе все, что можно сломать. «Голден Стэйт» проигрывает свой последний матч в истории магической «Оракл Арены». «Голден Стэйт» проигрывает шестой матч финала вечным лузерам из «Торонто» и проигрывает финал 2:4.

А теперь встаньте те, кто верил в такой голливудский сюжет до начала сезона. Окей, давайте просто посидим и офигеем. «Торонто» — чемпионы НБА. «Голден Стэйт» с пятью оллстарами не сделал трипит.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как так вышло-то?

Один из главных комиков США — Гильермо из шоу Джимми Киммела — каждый год ходит на NBA Finals Media Day. Задает звездам НБА тупейшие (но смешные) вопросы, спрашивает Леброна про его любимый салат и создает собственную команду в Мексике. Ну, в Канаде же есть.

В этом году Гильермо жестил по полной — например, спрашивал у Стива Керра и игроков: «Вы готовы к сексу втроем?». Вместо третьего титула подряд — three-peat — Гильермо осознанно говорил threesome. И правда, какая разница.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но шутка Гильерме оказалась пророческой (пусть он ей такой и не делал). Игра «Уорриорс» Карри и Клэя всегда была сексуальной настолько, насколько это вообще возможно. «Воины» играли в дико зрелищный баскет, который возбуждал в болельщиках в «Оракле» все: любовь к игре, любовь к команде, любовь к цифре «три». «ГСВ» четыре года подряд, даже в проигранном Леброну с 1−3 финале, не просто коллекционировали титулы.

Они вербовали новых и новых свидетелей секты Стефа. «ГСВ» делали из каждого матча шоутайм, а не просто «играли на результат».

Во время загрузки произошла ошибка.

Но в этом плей-офф «Голден Стэйт» делал только одно — мучился. Когда эти мучения все равно трансформировались в резалт — никто сильно не парился. «Ну это же ГСВ, они все равно выиграют». Но «воины» не должны выгрызать победы и страдать ради них. Они должны делать шоу.

Иначе это не тот самый «ГСВ», который влюбил в себя даже людей далеких от баскета. Ну и обзавелся толпой хейтеров — обычная история для побеждающей слишком часто и просто команды.

«ГСВ» мучился почти каждую серию плей-офф — даже с «Клипперс», которые украли аж две победы у стопудового фаворита. С «Хьюстоном» шестой матч пришлось вытаскивать без травмированного Дюранта. Легко было только с «Портлендом» — но для этого «Портленд» когда-то и создавали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Против «Торонто» вскрылось все, что так не хотел вскрывать Стив Керр. Катастрофический запас ролевиков — Ливингстон и Игудала, сюрприз-сюрприз, не молодеют, Куин Кук дружит с КД (кажется, это его главная функция в команде), а Богута вернули из Австралию на удачу.

Но не свезло. Ах да, а еще есть Жеребко. Сорри за мат.

Мощнейшая защита «ГСВ», которая к пятому году династии уже никакая не мощнейшая. Где-то из-за индивидуальных историй (тот же сдающий Игги, не справляющийся почти в одиночку Грин и много чего еще), где-то просто потому что «где взять эмоции, чтобы снова рубиться на своей половине».

Ну и, это самое, травмы. «А вот если бы играл Кей Ди». «А вот если бы еще и Клэй не сломался в третьей четверти шестого матча». «А вот если бы…». Это все, конечно, отмазки в пользу игроков «Химок» — ну, бедных. Но история простая: полноценный финал НБА в этом году не увидел никто.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полный драмы, человеческих мини-трагедий и слез взрослых мужиков в дорогих костюмах — да. Но спортивной интриги было минимум — без КД и тем более Клэя команда из 5 оллстаров стала тупо слабее кавайной банды из «Торонто». Этих самых звезд остается «всего» 3, но один из них не бросает, а другой просто Казинс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последнюю четверть финала, последнюю четверть «Уорриорс» в истории «Оракл Арены» Стеф тащил в одиночку. Не вытащил. При всей гениальности Карри, режим «соло» вообще не особо про него. Карри был хедлайнером атак, сердцем самой зрелищной и просто прекрасной команды XXI века.

Но «хиробол» — история не про Стефа. Как и трипит — история не про «ГСВ».

Кто чемпион-то?

Понимаем, тяжело осознать. Команда из Канады. Команды, игру которой ведет Кайл Лаури. Лаури. «Торонто». Норман Пауэлл, прости Господи. Эти люди выиграли НБА.

Убирая стеб, мы увидим самую сбалансированную команду сезона. Команду, которая вылезла из болота чокерства ровно тогда, когда это было нужно. Понятно, что канадцы завербовали самый ценный актив на рынке — Кавая Ленарда. Понятно, что сейчас все восторгаются им. Мол, пришел, увидел, победил, теперь и threesome заслуживает, а что.

Но «Торонто» — история не столько про Кавая. Ленарду дали MVP финала (хотя MVP финала Лаури), он выдал два героических матча на «Оракле» при 1:1. Но у «Торонто» для общей победы было то, что «Уорриорс» сами загубили, собирая оллстаров. Были парни, которые решали тогда, когда на Кавае дабл-тимили. И даже трипл-тимили. Опять эта цифра три, извините.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кайл Лаури наконец-то доказал всей Канаде, всей планете и всему себе, что он не чокер. Он и не великий снайпер, он «всего-то» мозг команды, которая выиграла НБА и лишила «ГСВ» трипита. За первые пару минут шестого матча Лаури играл с ГСВ в одиночку и выиграл 8:0.

Паскаль Сиакам разрывал краску всю серию — даже когда в этой краске тусовались элитные дефендеры Грин и Луни, экс-элитный дефендер Игудала и просто дефендер Богут. В шестой игре 25-летний камерунец настрелял 26 очков — столько же только у Лаури. У Кавая на четыре меньше.

И именно Сиакам совершил «чемпионский» бросок, сделав счет 111−108 за 26 секунд до конца. Фрэн Ванвлит после рождения ребенка переродился в Стефа Карри на минималках и палил трешки как гребаный оллстар, Ибака помолодел с 50 до 49, Газоль, Грин и Пауэлл вроде ничего глобально не испортили. Тоже роль.

«Они смогут дальше прогрессировать, отталкиваясь от успеха в этом сезоне», — слова Кавая на пресс-конференции. «Они», не «мы» — кажется, годовая аренда Ленарда в Канаде подошла к концу. Робот сделал свое дело — робот может перезагружаться в другой команде.

А еще Кавай после победы танцевал. Кавай — танцевал. А еще Кавай после победы улыбался. Кавай — улыбался. Самый странный сезон НБА в XXI веке финишировал максимально аномально.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что стало с самой красивой болельщицей и другими героями ЧМ в России год спустя
Эти красотки помогли выиграть Кубок Стэнли. Жены русских хоккеистов "Сент-Луиса"
Уйдут ли Фернандо и Зе Луиш? Как изменится «Спартак» летом
Названы самые дорогие футболисты российского чемпионата
Геннадий Орлов рассказал о перспективах Кокорина в футболе
Экс-тренер «Ливерпуля», «Локо» и «Реала» вошел в штаб «Зенита»
Московское «Динамо» объявило о переходе защитника «Рубина»
Посольство России в США подтвердило гибель чемпиона России
Кроссовки, которые помогут вам пережить жару
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь