«Торонто» прервал династию. Канадский клуб впервые стал чемпионом НБА

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«Голден Стэйт» из калифорнийского Окленда шесть раз в истории выигрывал чемпионский титул — пять побед в НБА (1956, 1975, 2015, 2017, 2018) и еще одна в Баскетбольной ассоциации Америки (БАА) в 1947 году. БАА в 1949 году объединилась с Национальной баскетбольной лигой (НБЛ), сформировав НБА, поэтому чемпионства, завоеванные в предшествующих организациях, идут в зачет и Национальной баскетбольной ассоциации.

«Голден Стэйт», становившийся чемпионом в двух последних сезонах, в регулярном чемпионате сезона-2018/19 стал первым в таблице Западной конференции (57 побед, 25 поражений). В плей-офф его соперниками были «Лос-Анджелес Клипперс» (4−2), «Хьюстон» (4−2) и «Портленд» (4−0). Клуб в пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА, а в трех противостояниях из четырех предыдущих он неизменно добивался победы.

По итогам сезона «Торонто» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 58 побед при 24 поражениях. В плей-офф канадский клуб поочередно обыграл «Орландо» (4−1), «Филадельфию» (4−3) и «Милуоки» (4−2). «Торонто» выступал в финале плей-офф НБА впервые в истории. Ранее лучшим достижением клуба был выход в финал Восточной конференции в 2016 году, тогда команда уступила «Кливленду» в серии со счетом 2−4.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр — первый наставник, которому удалось пять раз стать чемпионом в качестве игрока и три раза в качестве тренера. После шестого матча серии он назвал уникальной последнюю игру финальной серии. «Это один из тех моментов в карьере, когда вы играете на домашней площадке последний раз в сезоне. Одержали бы мы победу или проиграли, но у нас была возможность поделиться своими эмоциями, попрощаться с болельщиками, это была странная, но уникальная ночь», — сказал Керр.

Восхитительный путь к триумфу

«Торонто» впервые выступал в финале плей-офф НБА. Клуб стал участником лиги в 1995 году, когда ее решили расширить первыми представителями из Канады — «Торонто Рэпторс» и «Ванкувер Гриззлис». Позже «Ванкувер», не добившись серьезных успехов, переехал в американский Мемфис, оставив «Торонто» единственным канадским клубом в НБА.

Канадская команда смогла грамотно воспользоваться серьезными проблемами соперника в финальной серии плей-офф. «Торонто» уверенно лидировал в серии, ведя после четырех матчей со счетом 3−1. Даже поражение на домашнем паркете в пятой встрече не надломило клуб. Шестой поединок прошел под полным контролем «Торонто», несмотря на то, что по ходу третьей четверти команда отпустила соперника в отрыв с разницей в пять очков.

Тренер «Торонто» Ник Нёрс, для которого этот сезон стал дебютным в роли главного тренера, назвал путь команды к победе тяжелым. «Это были чертовски сложные 12 месяцев, я просто стараюсь воспринимать вещи по мере их поступления, не заглядывая слишком далеко вперед. Очевидно, что когда мы внесли некоторые дополнения в команду, мы думали, что дела пойдут лучше, но мы понятия не имели, каково состояние здоровья баскетболистов. Нужно было просто работать с теми, кто есть, идти играть и наставлять их как можно лучше», — сказал после игры Нёрс телеканалу ESPN.

Двукратный серебряный призер чемпионатов мира в составе сборной России Виталий Носов в разговоре с корреспондентом ТАСС выделил игру канадского клуба в плей-офф, назвав ее восхитительной. «Перед началом плей-офф у “Торонто” было немного шансов дойти до финала, но они все равно это сделали, это не команда звезд, это команда игроков с большими сердцами. Посмотрите, как они прошли весь плей-офф, это вызывает восхищение. Здорово, что теперь есть новый чемпион, победа “Торонто” в финале стала знаковой для канадского города», — сказал Носов.

Леонард — молчаливый лидер

Форвард «Торонто» Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии НБА, он набрал в шестом матче 22 очка, сделал шесть подборов и две передачи. Форвард записал на свой счет 732 очка в прошедшем плей-офф, по этому показателю он занял третье место в истории НБА, большее количество очков удавалось набрать только Леброну Джеймсу (748, в 2018 году) и Майклу Джордану (759, 1992). Также форвард «Торонто» стал третьим в истории НБА баскетболистом, который становился самым ценным игроком финала в составах двух команд, в 2014 году Кавай получил эту награду, выступая за «Сан-Антонио».

После игры он заявил, что ему удалось добиться единства с командой и тренером в прошедшем сезоне. «Прошлым летом я многое пережил из-за травмы, но у меня была отличная поддержка, я продолжал усердно работать, думать о своей цели, к которой я пришел сейчас. Я смог прийти к единству мышления с командой и нашим тренером», — сказал Леонард.

Носов отметил величие Кавая как игрока. «Хочу сказать, что я не видел ни одного баскетболиста таким скупым на эмоции, я думаю, что единственный раз, когда он вскрикнул, — это при рождении. Леонард — молчаливый лидер и удивительный игрок, ему нет равных в том, что он делает с командами, в которые приходит. Не важно, уйдет он в следующем сезоне или нет, но он навсегда останется великим игроком «Торонто», его майка стопроцентно будет висеть под сводами арены «Торонто», — сказал двукратный серебряный призер чемпионатов мира в составе сборной России.

«Голден Стэйт» играл за Дюранта

В пятом матче финальной серии форвард и один из лидеров клуба «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, не игравший с 9 мая из-за повреждения икроножной мышцы, форсировал свое восстановление и вышел на площадку. За 12 минут он набрал 11 очков и сделал два подбора, реализовав четыре из пяти бросков, однако во второй четверти получил повреждение правой ноги и уже покинул арену на костылях. Позднее стало известно, что 30-летний баскетболист порвал ахиллово сухожилие, а примерные сроки его восстановления называются в пределе от семи до 10 месяцев. В среду Дюрант успешно перенес операцию.

Дюрант является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» и двукратным обладателем приза самому ценному игроку финальной серии. Пять раз он включался в первые символические сборные по итогам сезона и трижды — во вторые. Четыре раза Дюрант становился самым результативным игроком регулярного чемпионата, а в 2014 году получил награду самому ценному игроку сезона. Форвард 10 раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА и дважды признавался лучшим баскетболистом звездного уик-энда.

В составе сборной США он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр (2012, 2016), а в 2010 году помог национальной команде выиграть чемпионат мира. В текущем розыгрыше плей-офф Дюрант провел 12 матчей, в которых в среднем набирал по 32,3 очка, 4,9 подбора и 4,5 передачи, находясь на площадке в среднем чуть больше 36 минут. Гарантированная часть контракта игрока с «Голден Стэйт» истекает летом нынешнего года, однако баскетболист может воспользоваться безусловной опцией продления соглашения на следующий сезон.