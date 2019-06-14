«Торонто» прервал династию. Канадский клуб впервые стал чемпионом НБА

«Голден Стэйт» из калифорнийского Окленда шесть раз в истории выигрывал чемпионский титул — пять побед в НБА (1956, 1975, 2015, 2017, 2018) и еще одна в Баскетбольной ассоциации Америки (БАА) в 1947 году. БАА в 1949 году объединилась с Национальной баскетбольной лигой (НБЛ), сформировав НБА, поэтому чемпионства, завоеванные в предшествующих организациях, идут в зачет и Национальной баскетбольной ассоциации.
«Голден Стэйт», становившийся чемпионом в двух последних сезонах, в регулярном чемпионате сезона-2018/19 стал первым в таблице Западной конференции (57 побед, 25 поражений). В плей-офф его соперниками были «Лос-Анджелес Клипперс» (4−2), «Хьюстон» (4−2) и «Портленд» (4−0). Клуб в пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА, а в трех противостояниях из четырех предыдущих он неизменно добивался победы.
По итогам сезона «Торонто» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 58 побед при 24 поражениях. В плей-офф канадский клуб поочередно обыграл «Орландо» (4−1), «Филадельфию» (4−3) и «Милуоки» (4−2). «Торонто» выступал в финале плей-офф НБА впервые в истории. Ранее лучшим достижением клуба был выход в финал Восточной конференции в 2016 году, тогда команда уступила «Кливленду» в серии со счетом 2−4.
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр — первый наставник, которому удалось пять раз стать чемпионом в качестве игрока и три раза в качестве тренера. После шестого матча серии он назвал уникальной последнюю игру финальной серии. «Это один из тех моментов в карьере, когда вы играете на домашней площадке последний раз в сезоне. Одержали бы мы победу или проиграли, но у нас была возможность поделиться своими эмоциями, попрощаться с болельщиками, это была странная, но уникальная ночь», — сказал Керр.
Восхитительный путь к триумфу
«Торонто» впервые выступал в финале плей-офф НБА. Клуб стал участником лиги в 1995 году, когда ее решили расширить первыми представителями из Канады — «Торонто Рэпторс» и «Ванкувер Гриззлис». Позже «Ванкувер», не добившись серьезных успехов, переехал в американский Мемфис, оставив «Торонто» единственным канадским клубом в НБА.
Канадская команда смогла грамотно воспользоваться серьезными проблемами соперника в финальной серии плей-офф. «Торонто» уверенно лидировал в серии, ведя после четырех матчей со счетом 3−1. Даже поражение на домашнем паркете в пятой встрече не надломило клуб. Шестой поединок прошел под полным контролем «Торонто», несмотря на то, что по ходу третьей четверти команда отпустила соперника в отрыв с разницей в пять очков.
Тренер «Торонто» Ник Нёрс, для которого этот сезон стал дебютным в роли главного тренера, назвал путь команды к победе тяжелым. «Это были чертовски сложные 12 месяцев, я просто стараюсь воспринимать вещи по мере их поступления, не заглядывая слишком далеко вперед. Очевидно, что когда мы внесли некоторые дополнения в команду, мы думали, что дела пойдут лучше, но мы понятия не имели, каково состояние здоровья баскетболистов. Нужно было просто работать с теми, кто есть, идти играть и наставлять их как можно лучше», — сказал после игры Нёрс телеканалу ESPN.
Двукратный серебряный призер чемпионатов мира в составе сборной России Виталий Носов в разговоре с корреспондентом ТАСС выделил игру канадского клуба в плей-офф, назвав ее восхитительной. «Перед началом плей-офф у “Торонто” было немного шансов дойти до финала, но они все равно это сделали, это не команда звезд, это команда игроков с большими сердцами. Посмотрите, как они прошли весь плей-офф, это вызывает восхищение. Здорово, что теперь есть новый чемпион, победа “Торонто” в финале стала знаковой для канадского города», — сказал Носов.
Леонард — молчаливый лидер
Форвард «Торонто» Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии НБА, он набрал в шестом матче 22 очка, сделал шесть подборов и две передачи. Форвард записал на свой счет 732 очка в прошедшем плей-офф, по этому показателю он занял третье место в истории НБА, большее количество очков удавалось набрать только Леброну Джеймсу (748, в 2018 году) и Майклу Джордану (759, 1992). Также форвард «Торонто» стал третьим в истории НБА баскетболистом, который становился самым ценным игроком финала в составах двух команд, в 2014 году Кавай получил эту награду, выступая за «Сан-Антонио».
После игры он заявил, что ему удалось добиться единства с командой и тренером в прошедшем сезоне. «Прошлым летом я многое пережил из-за травмы, но у меня была отличная поддержка, я продолжал усердно работать, думать о своей цели, к которой я пришел сейчас. Я смог прийти к единству мышления с командой и нашим тренером», — сказал Леонард.
Носов отметил величие Кавая как игрока. «Хочу сказать, что я не видел ни одного баскетболиста таким скупым на эмоции, я думаю, что единственный раз, когда он вскрикнул, — это при рождении. Леонард — молчаливый лидер и удивительный игрок, ему нет равных в том, что он делает с командами, в которые приходит. Не важно, уйдет он в следующем сезоне или нет, но он навсегда останется великим игроком «Торонто», его майка стопроцентно будет висеть под сводами арены «Торонто», — сказал двукратный серебряный призер чемпионатов мира в составе сборной России.
«Голден Стэйт» играл за Дюранта
В пятом матче финальной серии форвард и один из лидеров клуба «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, не игравший с 9 мая из-за повреждения икроножной мышцы, форсировал свое восстановление и вышел на площадку. За 12 минут он набрал 11 очков и сделал два подбора, реализовав четыре из пяти бросков, однако во второй четверти получил повреждение правой ноги и уже покинул арену на костылях. Позднее стало известно, что 30-летний баскетболист порвал ахиллово сухожилие, а примерные сроки его восстановления называются в пределе от семи до 10 месяцев. В среду Дюрант успешно перенес операцию.
Дюрант является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» и двукратным обладателем приза самому ценному игроку финальной серии. Пять раз он включался в первые символические сборные по итогам сезона и трижды — во вторые. Четыре раза Дюрант становился самым результативным игроком регулярного чемпионата, а в 2014 году получил награду самому ценному игроку сезона. Форвард 10 раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА и дважды признавался лучшим баскетболистом звездного уик-энда.
В составе сборной США он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр (2012, 2016), а в 2010 году помог национальной команде выиграть чемпионат мира. В текущем розыгрыше плей-офф Дюрант провел 12 матчей, в которых в среднем набирал по 32,3 очка, 4,9 подбора и 4,5 передачи, находясь на площадке в среднем чуть больше 36 минут. Гарантированная часть контракта игрока с «Голден Стэйт» истекает летом нынешнего года, однако баскетболист может воспользоваться безусловной опцией продления соглашения на следующий сезон.
Перед финальным матчем разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри сказал, что команда будет играть за травмированного Дюранта. «Думаю, не нужно говорить о том, откуда нам брать мотивацию, — сказал Карри. — Как сказал Клэй (атакующий защитник “Голден Стэйт” Клэй Томпсон — прим ТАСС), нам надо защищать честь домашней площадки, играть за Дюранта и попытаться спасти этот сезон. Мы будем готовы».