Защитник «Голден Стэйт» Томпсон получил разрыв крестообразной связки колена в финале НБА

Источник: AP 2019

Баскетболист получил повреждение в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто», который прошел в ночь на пятницу на домашней площадке «Уорриорз» в Окленде. В одном из эпизодов третьей четверти 29-летний Томпсон столкнулся с защитником «Торонто» Дэнни Грином и неудачно приземлился на левую ногу, заработав два штрафных броска. Через некоторое время защитник «Уорриорз» поднялся на ноги и ушел в подтрибунное помещение, но затем вернулся и точно исполнил оба штрафных. После этого он был заменен, к тому моменту он набрал 30 очков.

«Томпсон, покинувший игру из-за травмы колена, прошел медицинское обследование, — говорится в сообщении. — У защитника диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена».

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр сообщил, что сразу после получения повреждения Томпсон намерен был продолжить встречу. «По правилам Клэю надо было выполнить штрафные броски, — сказал Керр, слова которого приводит пресс-служба НБА. — Ему кто-то сказал об этом в подтрибунном тоннеле, и он вернулся, затем мы нарушили правила, чтобы появилась возможность убрать его с паркета. Тогда оставалось пара минут до конца четверти, и Клэй сказал мне, что будет готов продолжать встречу».

«Торонто» стал чемпионом НБА сезона-2018/19, в финальной серии обыграв «Голден Стэйт» со счетом 4−2. Впервые в истории НБА победителем чемпионата стал клуб из Канады. Летом нынешнего года Томпсон станет свободным агентом. Точные сроки его восстановления неизвестны.