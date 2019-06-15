Баскетболист «Филадельфии» Батлер собирается стать свободным агентом

Источник: AP 2019

Гарантированная часть соглашения с баскетболистом истекла после окончания сезона-2018/19. Форвард может продлить договор еще на год и получить за это $19,8 млн, приняв решение до 29 июня, однако он намерен отказаться от активации данной опции контракта. Вместо этого Батлер хочет выйти на рынок свободных агентов. Сообщается, что на баскетболиста претендует «Лос-Анджелес Лейкерс», но «Филадельфия» попробует сохранить игрока.

Батлер начал сезон-2018/19 в «Миннесоте», через месяц после старта перебравшись в «Филадельфию». Сообщалось, что у игрока конфликт с руководством и тренером, которые не договорились об обмене баскетболиста в межсезонье. По этой причине Батлер и начал сезон в «Миннесоте», несмотря на запрошенный переход.