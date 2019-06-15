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10:25 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Филадельфии» Батлер собирается стать свободным агентом

ТАСС, 15 июня. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джимми Батлер откажется от опции продления контракта с командой на следующий сезон и станет свободным агентом. Об этом сообщает интернет-портал Yahoo Sports.

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Источник: AP 2019

Гарантированная часть соглашения с баскетболистом истекла после окончания сезона-2018/19. Форвард может продлить договор еще на год и получить за это $19,8 млн, приняв решение до 29 июня, однако он намерен отказаться от активации данной опции контракта. Вместо этого Батлер хочет выйти на рынок свободных агентов. Сообщается, что на баскетболиста претендует «Лос-Анджелес Лейкерс», но «Филадельфия» попробует сохранить игрока.

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Батлер начал сезон-2018/19 в «Миннесоте», через месяц после старта перебравшись в «Филадельфию». Сообщалось, что у игрока конфликт с руководством и тренером, которые не договорились об обмене баскетболиста в межсезонье. По этой причине Батлер и начал сезон в «Миннесоте», несмотря на запрошенный переход.

В составе «Филадельфии» он отыграл 55 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 18,2 очка, 5,3 подбора и 4 передачи. В плей-офф, где команда в первом раунде победила «Бруклин» (4−1), а затем уступила будущему чемпиону «Торонто» (3−4), на его счету 19,4 очка, 6,1 подбора и 5,2 передачи.

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