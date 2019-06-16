НБА запретила Дрейку посещать домашние матчи «Голден Стэйт»

НБА обратилась к певцу с просьбой отказаться от пребывания на играх «Уорриорз» на Оракл-арене.

По информации СМИ, НБА беспокоится за то, что активные фанаты «Голден Стэйт» готовы устроить конфликт с Дрейком, если увидят его на домашних играх своей команды. Отмечается, что по этой причине рэпер не смог посетить шестую игру финальной серии турнира.