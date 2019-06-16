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11:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

НБА запретила Дрейку посещать домашние матчи «Голден Стэйт»

Канадский рэпер и болельщик «Торонто» Дрейк может получить запрет на посещение матчей домашней арены «Голден Стейт», утверждает TMZ.

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НБА обратилась к певцу с просьбой отказаться от пребывания на играх «Уорриорз» на Оракл-арене.

По информации СМИ, НБА беспокоится за то, что активные фанаты «Голден Стэйт» готовы устроить конфликт с Дрейком, если увидят его на домашних играх своей команды. Отмечается, что по этой причине рэпер не смог посетить шестую игру финальной серии турнира.

«Торонто» впервые в своей истории стал чемпионом НБА. В финальной серии в шести матчах был обыгран «Голден Стэйт» (4−2).

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