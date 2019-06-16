«Торонто» продлил празднования в Лас-Вегасе на день

Такое решение было принято после вечеринки в одном из ночных клубов с участием знаменитого рэпера Дрейка.



Традиционный чемпионский парад в Торонто, во время которого команда проедет по городским улицам на открытых автобусах с трофеем, состоится 17 июня.



При этом главный тренер Ник Нёрс, а также резервные разыгрывающие Фред Ванвлит и Джереми Лин уже прилетели в Канаду.



«Торонто» впервые в истории стал чемпионом, победив в финальной серии плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4−2. До этого лучшим результатом «Рэпторс» было участие в финале Восточной конференции.