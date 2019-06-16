«Лейкерс» собирают для Леброна новое трио. Король доволен
Энтони Дэвис уже переехал в
Энтони Дэвис уже переехал в
Пока болельщики «Торонто», а вместе с ними и все ненавистники «Голден Стэйт» ещё находятся под веселящим воздействием победного шампанского, отмечая первую в истории НБА победу клуба не из США, остальной мир уже внимательно глядит в будущее, которое пишется прямо сейчас.
Ночью главный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски вновь «взорвал» все спортивные медиа сообщением о том, что «Лейкерс» и «Новый Орлеан» договорились об обмене Энтони Дэвиса. «Твиттер» Войнаровски давно уже равен официальным заявлениям клубов на своих сайтах и, значит, сомневаться в достоверности нет надобности. Сообщаются и детали сделки: за звёздного центрового клуб из
Оценивать глобально этот обмен пока рано. Одни получили то, что хотели больше полугода; вторые — неплохую компенсацию за уход главной звезды и (самое главное) отсутствие головной боли.
Собственно, об этой самой головной боли. У бывшего генерального менеджера «Пеликанс» Делла Демпса она началась ещё до старта регулярного чемпионата. Именно в конце сентября Энтони Дэвис сменил агента, а интересы звезды начал представлять злой гений Рич Пол. Тот самый, что занимается всеми делами Леброна Джеймса. Естественно, манипуляции по переезду Дэвиса с
Тут надо прояснить ситуацию. Да, Дэвис со своим агентом вели себя некрасиво. Но они при этом не скрывали намерений, открыто заявив о желании сменить клуб. «Лейкерс» также были заинтересованы в сделке и предлагали за центрового почти всю команду. Только вдумайтесь, «пеликаны» могли получить зимой Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма, Кайла Кузму, Ивицу Зубаца и
Упрямство генерального менеджера стоило тому работы, а его место занял хорошо известный российским болельщикам Траджан Лэнгдон, выступавший много сезонов в нашей стране сначала за «Динамо», а затем за ЦСКА.
Переход Дэвиса в «Лейкерс» сразу меняет расстановку сил в Западной конференции и всей лиге. Понятно, что «Уорриорз» в следующем сезоне никакой реальной силой не будут. «Хьюстон» должен решать свои внутренние проблемы с тренером и Крисом Полом. «Портленд» очень симпатичен, но ему ещё необходимо сделать качественный шаг в развитии, чтобы считаться претендентом на титул. Как необходимо это сделать и «Денверу», выдавшему лучший сезон за последние лет эдак 10.
Понятно, что вдвоём Дэвис и Джеймс играть не могут. Теперь главный вопрос для менеджмента «Лейкерс» заключается в том, кто будет биться вместе с парой суперзвёзд. И тут очень кстати придётся Кайл Кузма, которого в итоге удалось сохранить в составе, — это однозначный успех «озёрников». А если брать во внимание ещё и двухмиллионный контракт молодого таланта, то это и вовсе
По слухам сейчас «Лейкерс» приложат все усилия для того, чтобы заполучить Кембу Уокера. Разыгрывающий вроде предан «Хорнетс» и даже готов пойти на понижение заработной платы ради подписания ещё одной звезды, но одно дело — болтаться в районе борьбы за попадание в
Также поговаривают, что новости о Уокере — это отвлечение внимания от попыток заманить к себе лучшего игрока мира прямо сейчас. Конечно, речь о Кавае Леонарде. Самый ценный игрок прошедшего финала был сослан в годовую ссылку в «Торонто» и выиграл для тех первое чемпионство в истории. Он снова доказал свою сверхсилу в нападении, не забыв доказать уникальность защитных способностей.
Но, скорее всего, скромный Кавай выберет (опять же, по слухам) «Клипперс» и будет играть на одной арене вместе с Леброном, но за другую команду. Тогда ещё одним вариантом для
Переход Энтони Дэвиса официально открыл межсезонье-2019. «Лейкерс» однозначно хотят восстать из пепла прошлого сезона и дать возможность Леброну Джеймсу продолжить гонку за пресловутой тенью Майкла Джордана. Сам Король воодушевлён и явно настроен оптимистично. В своём «инстаграме» он выложил фото с Дэвисом и написал: «Всё только начинается».