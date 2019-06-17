СМИ: два миллиона человек присутствуют на чемпионском параде клуба НБА «Торонто»
ТАСС, 17 июня. Два миллиона болельщиков клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто» посетили чемпионский парад по случаю победы канадской команды в
ТАСС, 17 июня. Два миллиона болельщиков клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто» посетили чемпионский парад по случаю победы канадской команды в
Парад начался в 10:00 по местному времени (17:00 мск). Чемпионы проехали по центральным улицам Торонто на нескольких двухэтажных автобусах с открытым верхом до площади
По данным источника, вдоль всего маршрута движения чемпионов приветствовали два миллиона человек. Население города Торонто составляет около 2 млн 930 тыс. человек. Отмечается, что некоторые болельщики занимали места еще в воскресенье вечером.
«Торонто» в ночь на 14 июня стал чемпионом НБА сезона-2018/19, в финальной серии обыграв «Голден Стэйт» со счетом 4−2. Впервые в истории НБА победителем чемпионата стал клуб из Канады.