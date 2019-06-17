СМИ: два миллиона человек присутствуют на чемпионском параде клуба НБА «Торонто»

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Парад начался в 10:00 по местному времени (17:00 мск). Чемпионы проехали по центральным улицам Торонто на нескольких двухэтажных автобусах с открытым верхом до площади Натана-Филиппса, где установлена специальная сцена, с которой баскетболисты обратились к фанатам.

По данным источника, вдоль всего маршрута движения чемпионов приветствовали два миллиона человек. Население города Торонто составляет около 2 млн 930 тыс. человек. Отмечается, что некоторые болельщики занимали места еще в воскресенье вечером.