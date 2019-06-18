Свободные агенты, которые перевернут НБА. За ними идет охота
Из этих игроков легко можно составить будущего чемпиона лиги. Один Леонард чего стоит.
Из этих игроков легко можно составить будущего чемпиона лиги. Один Леонард чего стоит.
Драматичный финал ещё долго не будет отпускать. То, с какими сложностями столкнулись «Уорриорз» по ходу этого
Кевин Дюрант порвал ахилл, а Клэй Томпсон разорвал крестообразную связку. И если у Дюранта есть опция продления контракта, то у Томпсона её нет. Правда, руководство «Уорриорз» вроде готово на благородный шаг — подписать с обоими травмированными звёздами максимальные контракты. И пока оно занимается решением этого вопроса, остальная лига срочно смотрит на остальных свободных агентов.
Клуб: «Торонто»
Статистика в прошлом сезоне: 26,6 очка + 7,3 подбора + 3,3 передачи (49,6% с игры)
Претендующие команды: «Торонто», «Клипперс», «Лейкерс», «Никс».
Что нужно знать: никто не знает, что собирается делать Кавай. А меж тем именно свежеиспечённый MVP финальной серии сейчас является главной трансферной целью для некоторых крупных команд лиги. Его приход — в этом мы убедились только что — способен перевернуть расклад сил во всей лиге.
Клуб: «Бостон»
Статистика в прошлом сезоне: 23,8 очка + 5 подборов + 6,9 передачи (48,7% с игры)
Претендующие команды: «Бостон», «Бруклин», «Лейкерс», «Никс»
Что нужно знать: Кайри переходил в «Бостон» от Леброна и желал стать самостоятельно звездой. Стал? Однозначно ответить крайне сложно. По слухам, его не воспринимала всерьёз быстро окрепшая молодёжь «Селтикс», а защитник в
Клуб: «Филадельфия»
Статистика в прошлом сезоне: 18,7 очка + 5,3 подбора + 4 передачи + 1,9 перехвата (46,2% с игры)
Претендующие команды: «Филадельфия», «Бруклин», «Лейкерс», «Никс», «Даллас».
Что нужно знать: Батлер вышел на рынок свободных агентов и ждёт предложений максимального контракта. У клубов есть опасения. Например, каким образом он уходил из «Миннесоты». Если кто забыл, то там он устроил
Клуб: «Шарлотт»
Статистика в прошлом сезоне: 25,6 очка + 4,4 подбора + 5,6 передачи (43,4% с игры)
Претендующие команды: «Шарлотт», «Лейкерс», «Никс», «Даллас».
Что нужно знать: Кемба не скрывал, что готов подписывать контракт с «Хорнетс». Он вроде бы предан команде и хочет остаться. Но большие рынки и команды с чемпионскими амбициями могут всё изменить. Прямо сейчас он — главная цель для «Лейкерс».
Четыре вышеназванные игрока и их решения способны перевернуть всю лигу. Приход любого в «Лейкерс» автоматически повысит шанс Короля на ещё один титул. Но при этом вряд ли
В любом случае, вряд ли все из этого квартета останутся на своих местах. А если нет, то это значит, что нас будет ждать крайне интересный и непредсказуемый сезон.