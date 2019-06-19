Михайловский отложил возвращение России на драфт НБА. Как минимум на год

Источник: Спорт-Экспресс

Никита Михайловский

Родился 10 сентября 2000 года в Нижегородской области.

Рост — 201 см, вес — 83 кг.

Разыгрывающий защитник.

Выступает за «Автодор» (2015 — н.в.). Участник Матча всех звезд Единой лиги ВТБ (2019). Лучший молодой игрок сезона (2019).

С октября 2018 года выступает за национальную сборную России. ​.

Новые лица

Драфт Национальной баскетбольной ассоциации — штука особенная, вещь в себе. По крайней мере, человеку, глубоко не погруженному в этот процесс, трудно разобраться во всех его хитросплетениях. А уж предугадать, кого выберут под № 1 — и вовсе лотерейная история.

Достаточно посмотреть, под какими номерами выбирались будущие суперзвезды НБА:

Майкл Джордан — № 3 («Чикаго», 1984).

Коби Брайант — № 13 («Шарлотт», 1996).

Дуэйн Уэйд — № 5 («Майами», 2003).

Стефен Карри — № 7 («Голден Стэйт», 2009).

Кавай Леонард — № 15 («Индиана», 2011).

А имена некоторых первых номеров сейчас с трудом вспомнят даже самые продвинутые фанаты заокеанской лиги:

Майкл Оловоканди («Клипперс», 1998).

Кваме Браун («Вашингтон», 2001).

Андреа Барньяни («Торонто», 2006).

Грег Оден («Портленд», 2007).

Энтони Беннетт («Кливленд», 2013).

Неудачные выборы на драфте НБА — вообще тема для отдельной статьи, но речь сейчас не совсем об этом. Этот год выглядит довольно предсказуемым, но при этом урожайным на таланты. По крайней мере, потенциально первая пятерка выглядит сверхперспективно, а сам драфт-2019 может по количеству будущих суперзвезд встать в один ряд с лучшими драфтами в истории: 1984 года — тогда в лигу пришли Хаким Оладжьювон, Джордан, Чарльз Баркли, Элвин Робертсон, Джон Стоктон; 1996-го — Аллен Айверсон, Рэй Аллен, Брайант, Стив Нэш; и 2003-го — Леброн Джеймс, Уэйд, Кармело Энтони, Крис Бош.

Первая пятерка драфта НБА-2019

Версия «СЭ»

№ 1 — Зайон Уильямсон (18 лет, США).

легкий/тяжелый форвард (201 см, 129 кг), Университет Дьюка (Северная Каролина).

№ 2 — Джа Морант (19 лет, США).

разыгрывающий защитник (191 см, 79 кг), Университет Мюррей (Кентукки).

№ 3 — Секу Думбуя (18 лет, Франция).

легкий форвард (206 см, 105 кг), «Лимож» (Франция).

№ 4 — Руи Хачимура (21 год, Япония).

легкий/тяжелый форвард (203 см, 104 кг), Университет Гонзага (Вашингтон).

№ 5 — Ар Джей Барретт (19 лет, Канада).

атакующий защитник (201 см, 92 кг), Университет Дьюка (Северная Каролина).

Пять лет без России

А вот представителей России снова не будет. Наши баскетболисты уже пять лет не принимают участия в драфте Национальной баскетбольной ассоциации. В этом году российский баскетбол лишь заикнулся о своих претензиях на присутствие в главном смотре молодых звездочек, но в последний момент снова ушел в тень. Впрочем, об этом ниже.

В последний раз российский баскетболист участвовал в драфте заокеанской лиги в 2014 году (20-летний форвард саратовского «Автодора» Артем Клименко выставил свою кандидатуру, но задрафтован так и не был), а выбран был и вовсе в 2013-м.

19-летний форвард люберецкого «Триумфа» Сергей Карасев тогда был задрафтован «Кливлендом» под довольно высоким 19-м номером. На этом успехи наших молодых баскетболистов в системе сильнейшей лиги мира закончились.

Предпосылок к повторению «русского драфта» 2004 года, когда были выбраны сразу четыре российских игрока, в нашем баскетболе сегодня при всем желании найти очень трудно. Ситуация с главной молодой звездой баскетбольной России это лишний раз доказывает.

Российские баскетболисты — участники драфта НБА:

1994 Андрей Фетисов (№ 36, «Бостон»).

1999 Андрей Кириленко (№ 24, «Юта»).

2004 Сергей Караулов (№ 57, «Сан-Антонио»), Сергей Моня (№ 24, «Портленд»), Павел Подкользин (№ 21, «Юта»), Виктор Хряпа (№ 22, «Нью-Джерси»).

2005 Ярослав Королев (№ 12, «Клипперс»).

2008 Александр Каун (№ 56, «Сиэтл»), Тимофей Мозгов (не выбран).

2010 Алексей Швед (не выбран).

2013 Сергей Карасев (№ 19, «Кливленд»).

2014 Артем Клименко (не выбран).

Михайловский понимает, что ему еще рано в НБА

В апреле этого года сначала в американских экспертных кругах, а в затем и в российских СМИ стала появляться информация о том, что 18-летний разыгрывающий саратовского «Автодора» Никита Михайловский примет участие в драфте НБА грядущим летом. Более того, шансы россиянина попасть в число задрафтованных игроков оценивались как высокие.

Это же подтвердил уже официально и агент спортсмена, обозначив главную цель — выбор в первом круге, то есть попадание в топ-30 задрафтованных игроков. Впрочем, тут же оговорившись, что окончательное решение относительно участия будет приниматься вплоть до дедлайна, 10 июня. По правилам европейский игрок имеет право сняться с драфта, а затем выдвигаться еще дважды.

В конце концов это и произошло, хотя статистика у Михайловского в этом сезоне в целом неплохая — 5,5 очков, 2,2 подбора, 0,7 передач в среднем за игру при 26 проведенных матчах в Единой лиге ВТБ. 18-летний защитник по ходу сезона вызывался в главную сборную, принял участие в Матче всех звезд, а по итогам «регулярки» был признан лучшим молодым баскетболистом лиги. Неплохие вводные для выхода на драфт НБА.

Но, как уже было сказано выше, драфт НБА — вещь предсказуемая, да и запас времени у Михайловского все-таки есть. 10 июня один из самых талантливых российских баскетболистов снял свою кандидатуру и перенес свое участие как минимум на год. Правильное ли это решение?

В данном случае все зависит от игрока. Впереди чемпионат мира в Китае, новый сезон Лиги ВТБ, возможное участие его «Автодора» в еврокубке. Если этот сезон защитник проведет как минимум не хуже прошедшего, то шансы на высокий номер на драфте-2020 действительно увеличатся.

В любом случае на перспективного россиянина обратили свое внимание клубы НБА, а случится ли переезд за океан в этом году или в следующем — не самый принципиальный вопрос.