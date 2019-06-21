Сын самого высокого игрока в истории НБА Мануте Бола стал баскетболистом «Денвера»

Источник: AP 2019

Бол-младший был выбран под 44-м номером клубом «Майами», однако в ходе обмена права на игрока достались «Денверу». Первым номером драфта стал форвард Зайон Уильямсон, который будет выступать за «Нью-Орлеан».

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Рост Бол Бола, который играет на позиции центрового, составляет 218 см (по информации североамериканских СМИ, 221 см), вес — 94 кг. Прошедший сезон он провел в составе университета Орегона, отыграв всего девять матчей из-за перелома ноги. Бол-младший набирал в среднем за встречу 21 очко, делал 9,6 подбора и одну передачу. С игры центровой попадал 57% бросков и 52% трехочковых.

Мануте Бол и румын Георге Мурешан являются самыми высокими игроками в истории НБА. Рост каждого из них составлял 231 см. Бол-старший — единственный баскетболист в истории НБА, количество набранных очков которого (1599) меньше, чем число сделанных блокшотов (2086). Он выступал за «Вашингтон», «Голден Стэйт», «Филадельфию» и «Майами», в возрасте 47 лет Мануте Бол умер из-за тяжелой болезни кожи.

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