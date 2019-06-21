Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
20Наш Кубок Стэнли. Кто его выигрывал
17Дым над водой
10:25 (мск), источник: ТАСС

Сын самого высокого игрока в истории НБА Мануте Бола стал баскетболистом «Денвера»

ТАСС, 21 июня. Суданец Бол Бол, который является сыном самого высокого игрока в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мануте Бола, будет выступать за «Денвер». Это стало известно по итогам драфта 2019 года, проходившего в ночь на пятницу в Нью-Йорке (США).

Наверх
Источник: AP 2019

Бол-младший был выбран под 44-м номером клубом «Майами», однако в ходе обмена права на игрока достались «Денверу». Первым номером драфта стал форвард Зайон Уильямсон, который будет выступать за «Нью-Орлеан».

Читайте также
«Нью-Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА 2019 года

Рост Бол Бола, который играет на позиции центрового, составляет 218 см (по информации североамериканских СМИ, 221 см), вес — 94 кг. Прошедший сезон он провел в составе университета Орегона, отыграв всего девять матчей из-за перелома ноги. Бол-младший набирал в среднем за встречу 21 очко, делал 9,6 подбора и одну передачу. С игры центровой попадал 57% бросков и 52% трехочковых.

Мануте Бол и румын Георге Мурешан являются самыми высокими игроками в истории НБА. Рост каждого из них составлял 231 см. Бол-старший — единственный баскетболист в истории НБА, количество набранных очков которого (1599) меньше, чем число сделанных блокшотов (2086). Он выступал за «Вашингтон», «Голден Стэйт», «Филадельфию» и «Майами», в возрасте 47 лет Мануте Бол умер из-за тяжелой болезни кожи.

Смотрите также: Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
Больше Бузовой: сколько дает реклама Медведевой и Загитовой
Турецкий клуб объявил об уходе футболиста сборной России
Александр Овечкин получит от НХЛ почти миллионную пенсию
Игрок НХЛ близок к концу карьеры из-за дегенеративной болезни
Сборные Уругвая и Японии сыграли вничью в матче Кубка Америки
«Краснодар» не смог обыграть новичка ФНЛ в товарищеском матче
Le Parisien: «Зенит» может выкупить Леандро Паредеса обратно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь