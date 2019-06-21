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15:25 (мск), источник: ТАСС

Пришел править. Что нужно знать о первом номере драфта НБА Зайоне Уильямсоне

Драфт НБА прошел в ночь на пятницу в Нью-Йорке. 19-летнего американца выбрал клуб «Нью-Орлеан Пеликанс». Почему приход форварда повлияет на расклад сил в лиге.

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Источник: AP 2019

«Не хочу видеть своего сына в Новом Орлеане. Мы хотим остаться в Лос-Анджелесе, но если уж обмена не избежать, то пусть лучше будет “Финикс”».

Это слова отца разыгрывающего Лонзо Болла, сказанные им ровно за полгода до того, как его сын очутился в «Пеликанс». Если вам нужно как-то охарактеризовать положение дел в клубе из Нового Орлеана, можете их использовать. «Финикс» — худшая команда современной НБА. Все, за что борются «Санз», — это возможность получить право первого выбора на драфте новичков, для которого надо полностью завалить регулярный чемпионат. С этой задачей они справляются на протяжении последних девяти лет. Так что выбор между «Нью-Орлеаном» и «Финиксом» в пользу последних звучит как приговор: куда угодно, но только не в «Пеликанс».

В условиях, когда команды более-менее равны по части финансов, игроки начинают задумываться о лучшем месте для жизни. Лос-Анджелес — рай для селебрити, Финикс — мегаполис с жарким климатом и развитой индустрией развлечений, Новый Орлеан — город болот и природных катаклизмов. Поэтому командам маленького рынка, подобным «Пеликанс», приходится несладко— состоявшиеся звездные игроки не идут к ним, потому что попросту не хотят жить в условной Луизиане.

«Нью-Орлеан» вынужден кидаться деньгами в тех, кто готов мириться с этим. В лучшем случае это игроки среднего уровня, которые коренным образом не влияют на спортивные результаты команды. Единственный способ для них хоть как-то мелькнуть на карте НБА и привлечь болельщиков на трибуны— задрафтовать игрока, ставшего звездой еще до прихода в лигу. А такие появляются раз в несколько поколений.

Именно поэтому билетный офис «Нью-Орлеана» пришел в восторг, когда клуб получил право первого выбора на драфте-2019.

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Летающий Танк

Задолго до драфта было известно, что «Пеликанс» выберут 18-летнего Зайона Уильямсона. Поэтому, когда комиссионер лиги Адам Сильвер в нью-йоркском «Барклайс-центре» первым назвал его фамилию, стало немного скучно. Причем неважно, кто выбирал бы первым в этом году, Зайон все равно стал бы первым пиком — настолько велик его потенциал. В последний раз с таким же единодушием первый пик драфта определялся в 2012 году, когда в лигу пришел тяжелый форвард Энтони Дэвис. Выбирали его, кстати, тоже «Пеликанс».

В лице Зайона Уильямсона мы имеем, возможно, главного игрока поколения. Он провел лишь один сезон за команду университета Дюка в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), но этого времени ему хватило, чтобы прослыть едва ли не самым ярким атлетом в истории турнира. Зайон— это почти 130 килограммов чистой мышечной массы и 201 см роста. Обычно баскетболисты с такой комплекцией еле передвигаются по паркету, этот же буквально летает над ним, сметая всех, кто попадается на пути.

Самая популярная характеристика Уильямсона в американской прессе— Летающий Танк. Вряд ли возможно лучше описать стиль его игры. Его главное оружие— сумасшедшие, неудержимые проходы под кольцо соперника, против которых в NCAA так и не научились защищаться. Он забирает подбор на своем щите, после чего всем надо срочно убраться с его пути.

А еще он готов забивать сверху через любого соперника. Сочетание быстрого первого шага, огромной массы тела и исключительного вертикального прыжка дает ему возможность преодолевать сопротивление, практически не замечая его. Конечно, нельзя не учитывать, что защита в студенческой лиге не идет ни в какое сравнение с тем, что ждет Зайона в НБА. История знает много случаев, когда блиставшие в NCAA на фоне менее физически развитых оппонентов баскетболисты становились тенью себя прежних на профессиональном уровне, однако Уильямсон находится в другой плоскости. Он не просто превосходит абсолютно всех игроков NCAA в атлетизме, он безраздельно доминирует над ними, и в этом доминировании определенно есть колоссальный задел на будущее.

По итогам финала своей конференции в NCAA он был признан игроком года, новичком года и самым ценным баскетболистом плей-офф, впервые в истории конференции сосредоточив в одних руках все индивидуальные награды сезона. В среднем в матчах плей-офф он набирал 27 очков, 10 подборов, 2,3 перехвата, 1,3 передачи и 1,3 блокшота. В последний раз подобную статистику по очкам и подборам в студенческом баскетболе демонстрировал Кевин Дюрант, закончивший в 2007 году выступления за университет Техаса с показателями 25,8 очка и 11,1 подбора. Теперь Дюрант один из самых значимых баскетболистов в истории, и Уильямсон имеет все шансы пойти той же дорогой.

Позиционно Зайон застрял где-то между легким и тяжелым форвардом. Скауты НБА считают, что он также может играть роль центрового в малой пятерке. На текущий момент у него не самый богатый арсенал обманных движений при игре спиной к чужому кольцу, однако он определенно способен совершенствоваться в этом направлении. Особо отмечается его умение раздавать передачи и задействовать партнеров в атаке. Уже сейчас он может пасовать с отскоком от паркета, скидывать мяч после прохода под дальний бросок и находить передачей партнера со своей половины площадки. Вряд ли он когда-то сможет стать разыгрывающим форвардом на уровне классиков вроде Леброна Джеймса и Ларри Бёрда, но при должном подходе из него удастся вылепить игрока, раздающего в среднем три-четыре результативные передачи за матч.

Оборонительные навыки Уильямсона также впечатляют. Он достаточно подвижен и резок для защиты на периметре и попросту слишком тяжелый, чтобы сдаться без боя в посте. Несмотря на то, что он уже имеет звездный статус, на студенческом уровне Зайон не позволял себе расслабляться в обороне, что, безусловно, является хорошим знаком. Если смотреть на его атакующие и оборонительные умения вкупе, создается впечатление полностью готового к НБА игрока, причем готового уже давно. Этого же мнения придерживаются и тренеры лиги, а легендарный Грегг Попович, по информации СМИ, всерьез рассматривал вариант с приглашением 18-летнего форварда в состав сборной США на Кубок мира — 2019.

Баскетбольный талант Уильямсона не мог не отразиться на его медийности. За время своей непродолжительной университетской карьеры он стал одной из самых упоминаемых персон в американском спорте, его популярность уже превосходит большинство действующих игроков НБА. О нем говорят столько, что от этого можно устать, а ведь он пока не провел ни одного матча в лиге.

Любая история, связанная с Зайоном, получала широкую огласку. Ближе к концу регулярного сезона в NCAA форвард получил курьезнейшую травму, обсуждение которой вырвалось далеко за пределы баскетбольного мира. В самом начале игры против университета Северной Каролины у Уильямсона лопнула левая кроссовка, из-за чего тот повредил колено и пропустил три следующих матча. Инцидент вызвал обвал акций Nike, в чьей обуви и был Зайон в тот вечер, а популярный игрок НБА Пол Джордж (именно его именную серию кроссовок носил Уильямсон) даже попросил менеджеров компании дать объяснение случившемуся. Nike спешно бросились заглаживать вину перед Зайоном и практически сразу же предложили ему разработать собственную линию кроссовок, добавив к этому спонсорский контракт на $80 миллионов. Сейчас за него сражаются сразу три гиганта рынка спортивной экипировки— Nike, Adidas и Puma, а в Under Armor заявили, что им для этой борьбы попросту не хватит денег.

Медийный эффект от выбора Зайона для «Пеликанс» невозможно переоценить, а о его баскетбольном таланте и говорить нечего. Похоже, «Нью-Орлеан» имеет все шансы стать новой силой в НБА, если…

Новый Леброн Джеймс?

…они сами не пустят все на ветер. Теперь, когда драфт прошел, в дело должен включиться офис «Пеликанс». Потому что работы непочатый край.

Может показаться, что Зайон — игрок без слабых мест. Но это не совсем так. Его бесконечный список положительных качеств начинается с антропометрии, а отрицательных… тоже. Он слишком низок для тяжелого форварда, а против полноразмерных центровых будет систематически «получать» в обороне. Его размах рук ограничивается 2,08 метра, и это не очень-то много. Даже учитывая его хорошую выучку, в обороне под кольцом против более рукастых и высоких он будет переживать не самые приятные моменты.

Нет никаких сомнений в том, что Зайон будет колоссально влиять на атакующую игру «Пеликанс». Но и в этом есть своя загвоздка. Главный тренер «Нью-Орлеана» Элвин Джентри получил в свое распоряжение гипертрофированного Майкла Джордана в теле Чарльза Баркли и теперь должен придумать, как выстроить вокруг него всю игру команды. Уильямсон определенно не сможет все делать в одиночку. Его выдающиеся навыки прохода и хорошая защита рано или поздно разобьются о чью-нибудь тренерскую мысль и командную работу. Джентри определено должен заставить Зайона бросать больше трехочковых. Некоторые скауты считают, что вряд ли Уильямсон когда-либо разовьет достойный дальний бросок, однако вряд ли стоит быть столь пессимистичными на этот счет. Если тренерам «Пеликанс» удастся выправить его механику броска и приучить его к более тщательному выбору позиции, он добавит в свой и без того богатейший арсенал еще одно грозное оружие. Но пока что он почти не представляет угрозы как с дистанции, так и на линии штрафных (менее 70% в колледже).

«Пеликанс» должны окружить его снайперами на всех позициях. Его скидки на дугу после проходов станут бесполезны, если после них его партнеры будут забрасывать чужое кольцо «кирпичами». Проблема в том, что сейчас нормально бросающих игроков в команде нет вообще. В результате обмена Энтони Дэвиса в «Лос-Анджелес Лейкерс» «Пеликанс» получили отличного молодого разыгрывающего защитного плана с почти что полным отсутствием броска Лонзо Болла, легкого форварда Брэндона Ингрэма, потерявшего свой трехочковый где-то на пути из NCAA в НБА, а также атакующего защитника Джоша Харта. Последний теперь является единственным баскетболистом с более-менее стабильной «трехой», но ему вряд ли светит много игрового времени. Благо у «Пеликанс» есть активы, которые можно разменять на хороших бросающих игроков, вопрос только в том, будут ли они это делать. Если же они решат играть в атаке только за счет атлетизма Зайона, то его могут начать мучить травмы (с таким весом и дополнительными нагрузками это может случиться очень скоро). А ведь медицинский штаб «Нью-Орлеана» и без того должен непрерывно колдовать над ним, чтобы максимально продлить жизнь его коленям и голеностопам.

Но есть и другой момент, без которого у «Пеликанс» ничего не получится. Они обязаны убедить Зайона, что теперь это его команда, подстраивать ростер под его стиль игры и внимательно следить за его эмоциональным состоянием. «Нью-Орлеан» — не «Лейкерс» и не «Никс», к которым звезды сами едут с охотой, они вынуждены трястись над своими ключевыми игроками, чтобы те не укатили в теплые края. И самое главное — «Пеликанс» надо показать своему новому лидеру, что команда движется вперед. Иначе рано или поздно он покинет Луизиану так же, как когда-то это сделали Крис Пол, Даррен Колиссон и все тот же Дэвис.

Из года в год СМИ нарекают «новым Леброном Джеймсом» почти всех талантливых и крепко сложенных игроков, выбранных в начале первого раунда драфта. Что поделать, на то он и главный баскетболист постджордановской эпохи, и новичкам от сравнений с ним никуда не деться. Но в этот раз мы, кажется, и правда получили нового Леброна. Не в плане навыков на площадке — Джеймс по ходу карьеры развился из мегаталанта в игрока, который умеет вообще все, и Зайону еще предстоит доказать, что он способен совершить подобный рывок, — скорее, по части масштаба личности и степени влияния на клубы. В НБА пришел новый король, и лишь время покажет, каким будет его правление.

Владислав Жуков

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