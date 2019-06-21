Пришел править. Что нужно знать о первом номере драфта НБА Зайоне Уильямсоне
Драфт НБА прошел в ночь на пятницу в
Драфт НБА прошел в ночь на пятницу в
«Не хочу видеть своего сына в Новом Орлеане. Мы хотим остаться в
Это слова отца разыгрывающего Лонзо Болла, сказанные им ровно за полгода до того, как его сын очутился в «Пеликанс». Если вам нужно
В условиях, когда команды
«Нью-Орлеан» вынужден кидаться деньгами в тех, кто готов мириться с этим. В лучшем случае это игроки среднего уровня, которые коренным образом не влияют на спортивные результаты команды. Единственный способ для них хоть
Именно поэтому билетный офис «Нью-Орлеана» пришел в восторг, когда клуб получил право первого выбора на драфте-2019.
Задолго до драфта было известно, что «Пеликанс» выберут 18-летнего Зайона Уильямсона. Поэтому, когда комиссионер лиги Адам Сильвер в
В лице Зайона Уильямсона мы имеем, возможно, главного игрока поколения. Он провел лишь один сезон за команду университета Дюка в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), но этого времени ему хватило, чтобы прослыть едва ли не самым ярким атлетом в истории турнира. Зайон— это почти 130 килограммов чистой мышечной массы и 201 см роста. Обычно баскетболисты с такой комплекцией еле передвигаются по паркету, этот же буквально летает над ним, сметая всех, кто попадается на пути.
Самая популярная характеристика Уильямсона в американской прессе— Летающий Танк. Вряд ли возможно лучше описать стиль его игры. Его главное оружие— сумасшедшие, неудержимые проходы под кольцо соперника, против которых в NCAA так и не научились защищаться. Он забирает подбор на своем щите, после чего всем надо срочно убраться с его пути.
А еще он готов забивать сверху через любого соперника. Сочетание быстрого первого шага, огромной массы тела и исключительного вертикального прыжка дает ему возможность преодолевать сопротивление, практически не замечая его. Конечно, нельзя не учитывать, что защита в студенческой лиге не идет ни в какое сравнение с тем, что ждет Зайона в НБА. История знает много случаев, когда блиставшие в NCAA на фоне менее физически развитых оппонентов баскетболисты становились тенью себя прежних на профессиональном уровне, однако Уильямсон находится в другой плоскости. Он не просто превосходит абсолютно всех игроков NCAA в атлетизме, он безраздельно доминирует над ними, и в этом доминировании определенно есть колоссальный задел на будущее.
По итогам финала своей конференции в NCAA он был признан игроком года, новичком года и самым ценным баскетболистом
Позиционно Зайон застрял
Оборонительные навыки Уильямсона также впечатляют. Он достаточно подвижен и резок для защиты на периметре и попросту слишком тяжелый, чтобы сдаться без боя в посте. Несмотря на то, что он уже имеет звездный статус, на студенческом уровне Зайон не позволял себе расслабляться в обороне, что, безусловно, является хорошим знаком. Если смотреть на его атакующие и оборонительные умения вкупе, создается впечатление полностью готового к НБА игрока, причем готового уже давно. Этого же мнения придерживаются и тренеры лиги, а легендарный Грегг Попович, по информации СМИ, всерьез рассматривал вариант с приглашением 18-летнего форварда в состав сборной США на Кубок мира — 2019.
Баскетбольный талант Уильямсона не мог не отразиться на его медийности. За время своей непродолжительной университетской карьеры он стал одной из самых упоминаемых персон в американском спорте, его популярность уже превосходит большинство действующих игроков НБА. О нем говорят столько, что от этого можно устать, а ведь он пока не провел ни одного матча в лиге.
Любая история, связанная с Зайоном, получала широкую огласку. Ближе к концу регулярного сезона в NCAA форвард получил курьезнейшую травму, обсуждение которой вырвалось далеко за пределы баскетбольного мира. В самом начале игры против университета Северной Каролины у Уильямсона лопнула левая кроссовка,
Медийный эффект от выбора Зайона для «Пеликанс» невозможно переоценить, а о его баскетбольном таланте и говорить нечего. Похоже, «Нью-Орлеан» имеет все шансы стать новой силой в НБА, если…
…они сами не пустят все на ветер. Теперь, когда драфт прошел, в дело должен включиться офис «Пеликанс». Потому что работы непочатый край.
Может показаться, что Зайон — игрок без слабых мест. Но это не совсем так. Его бесконечный список положительных качеств начинается с антропометрии, а отрицательных… тоже. Он слишком низок для тяжелого форварда, а против полноразмерных центровых будет систематически «получать» в обороне. Его размах рук ограничивается 2,08 метра, и это не
Нет никаких сомнений в том, что Зайон будет колоссально влиять на атакующую игру «Пеликанс». Но и в этом есть своя загвоздка. Главный тренер «Нью-Орлеана» Элвин Джентри получил в свое распоряжение гипертрофированного Майкла Джордана в теле Чарльза Баркли и теперь должен придумать, как выстроить вокруг него всю игру команды. Уильямсон определенно не сможет все делать в одиночку. Его выдающиеся навыки прохода и хорошая защита рано или поздно разобьются о
«Пеликанс» должны окружить его снайперами на всех позициях. Его скидки на дугу после проходов станут бесполезны, если после них его партнеры будут забрасывать чужое кольцо «кирпичами». Проблема в том, что сейчас нормально бросающих игроков в команде нет вообще. В результате обмена Энтони Дэвиса в «Лос-Анджелес Лейкерс» «Пеликанс» получили отличного молодого разыгрывающего защитного плана с почти что полным отсутствием броска Лонзо Болла, легкого форварда Брэндона Ингрэма, потерявшего свой трехочковый
Но есть и другой момент, без которого у «Пеликанс» ничего не получится. Они обязаны убедить Зайона, что теперь это его команда, подстраивать ростер под его стиль игры и внимательно следить за его эмоциональным состоянием. «Нью-Орлеан» — не «Лейкерс» и не «Никс», к которым звезды сами едут с охотой, они вынуждены трястись над своими ключевыми игроками, чтобы те не укатили в теплые края. И самое главное — «Пеликанс» надо показать своему новому лидеру, что команда движется вперед. Иначе рано или поздно он покинет Луизиану так же, как
Из года в год СМИ нарекают «новым Леброном Джеймсом» почти всех талантливых и крепко сложенных игроков, выбранных в начале первого раунда драфта. Что поделать, на то он и главный баскетболист постджордановской эпохи, и новичкам от сравнений с ним никуда не деться. Но в этот раз мы, кажется, и правда получили нового Леброна. Не в плане навыков на площадке — Джеймс по ходу карьеры развился из мегаталанта в игрока, который умеет вообще все, и Зайону еще предстоит доказать, что он способен совершить подобный рывок, — скорее, по части масштаба личности и степени влияния на клубы. В НБА пришел новый король, и лишь время покажет, каким будет его правление.
Владислав Жуков