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13:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Дюрант считает, что «Голден Стэйт» обманул его относительно последствий травмы

По словам инсайдера Рика Бухера, лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант считает, что клуб не предоставил ему всей информации о его травме.

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Источник: AP 2019

В минувшем плей-офф 30-летний игрок получил повреждение правой голени, после чего усугубил его, порвав ахиллово сухожилие в финальной серии.

«Я слышал из разных источников, что Кевин недоволен, как всё сложилось. Он считает, что его ввели в заблуждение — не сказали, что повреждение голени может привести к катастрофической травме», — приводит слова Бухера Radio.com.

Ожидается, что из-за разрыва ахиллова сухожилия Дюрант полностью пропустит сезон-2019/20.

Этим летом Кевин может выйти на рынок свободных агентов или воспользоваться опцией в контракте с «Уорриорз» на следующую кампанию стоимостью $ 31,5 млн.

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