Дюрант считает, что «Голден Стэйт» обманул его относительно последствий травмы

Источник: AP 2019

В минувшем плей-офф 30-летний игрок получил повреждение правой голени, после чего усугубил его, порвав ахиллово сухожилие в финальной серии.

«Я слышал из разных источников, что Кевин недоволен, как всё сложилось. Он считает, что его ввели в заблуждение — не сказали, что повреждение голени может привести к катастрофической травме», — приводит слова Бухера Radio.com.

Ожидается, что из-за разрыва ахиллова сухожилия Дюрант полностью пропустит сезон-2019/20.