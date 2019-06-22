Дюрант считает, что «Голден Стэйт» обманул его относительно последствий травмы
По словам инсайдера Рика Бухера, лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант считает, что клуб не предоставил ему всей информации о его травме.
По словам инсайдера Рика Бухера, лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант считает, что клуб не предоставил ему всей информации о его травме.
В минувшем
«Я слышал из разных источников, что Кевин недоволен, как всё сложилось. Он считает, что его ввели в заблуждение — не сказали, что повреждение голени может привести к катастрофической травме», — приводит слова Бухера Radio.com.
Ожидается, что
Этим летом Кевин может выйти на рынок свободных агентов или воспользоваться опцией в контракте с «Уорриорз» на следующую кампанию стоимостью $ 31,5 млн.